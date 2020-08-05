台灣不明感染源個案增　陳時中：即日起出入8類場所務必戴口罩

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）近來武漢肺炎境外移入、不明感染源案例增加，但國人戴口罩比例卻下降，中央流行疫情指揮中心今（5）日宣布，即日起出入8類場所應佩戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集等，以降低感染風險。

指揮中心表示，今（5）日無新增武漢肺炎確定病例，國內截至目前累計476例確診、7人死亡、26人住院隔離中。指揮中心提醒，全球疫情依然嚴峻，全球累計18,516,907例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國4,859,337例、巴西2,801,921例、印度1,855,745例為多。

指揮中心呼籲，民眾出入人潮擁擠或密閉場所務必配戴口罩，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集(百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等)。

另外，教育學習場所(補習班、K書中心等)、休閒娛樂場所(電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等)、宗教場所及活動(廟宇、教會、禮拜、遶境等)時，也請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

此外，指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。