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嗆「中國不是好國家」 知名瑞典女歌手Zara Larsson終止華為代言

曾遭批替共產極權政權背書，Zara Larsson宣布停止合作，反對中國作為

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/05 15:37
現年22歲的瑞典流行女歌手Zara Larsson（圖/美聯社）

現年22歲的瑞典流行女歌手Zara Larsson（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）華為（Huawei）與中國政府的關係持續引發國際行動，不只是美國限制其員工入境簽證，英國也禁止其參與5G的建設。本月4日，瑞典女歌手拉爾森(Zara Larsson)在瑞典TV4電視網表示，不再代言華為的智慧型手機，更開嗆「中國不是一個好國家」，認為自己過去與華為的合作是不智之舉。

年僅22歲的拉爾森至今已有超過50億的串流音樂點閱量，歌迷遍佈全球。早在2013年她就以Uncover一曲獲得國際關注，而後更與人稱「EDM教父」的知名DJ大衛・庫塔(David Guetta)合作，製作2016歐洲足球聯賽的主題曲。人氣高漲的她，於去年春天正式與華為簽約，代言品牌旗下最新的智慧型手機。

當華為被爆出有竊聽疑慮與洩漏隱私等資安問題時，拉爾森曾回應說明自己並未被告知此事，對於華為的認知也僅止於一個中國的私人企業。然而因中國政府近年來在新疆與香港的議題上極具爭議，拉爾森的這番言論不免引起諸多批評，認為她是在替中國共產黨的極權統治背書。

對此，拉爾森近日在瑞典TV4的訪談中，透露自己其實並不支持中國的做法，更強調願意與受到中國壓迫的族群站在同一陣線，因此她已終止和華為的合作，直言「中國不是一個好國家」、「現在回頭看，不論是從專業的角度，還是個人的觀點，這都不是一個最聰明的合作。」

華為官方則表示，此代言已在「雙方同意」的前提之下結束合約。無論如何，拉爾森的作法已讓許多網友刮目相看，大讚她「很有自己的想法」、「能夠堅守原則」、「可以拒絕人民幣的人不多了」。
Zara Larsson
瑞典
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華為
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