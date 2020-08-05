台灣金鼎獎得獎名單揭曉！人文藝術最佳雜誌《新活水》探香港、同志、總統大選自由民主　城邦出版集團創辦人獲特別貢獻獎

特別貢獻獎殊榮由城邦出版集團董事長何飛鵬獲得(圖/何飛鵬) 特別貢獻獎殊榮由城邦出版集團董事長何飛鵬獲得(圖/何飛鵬)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 文化部4日公布第44屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主，由城邦出版集團董事長何飛鵬獲得特別貢獻獎。

文化部新聞稿表示，本屆金鼎獎計有1,300餘件作品報名，角逐包括雜誌類、圖書類、數位出版類及政府出版品類4大類組共20個獎項，計有28件作品脫穎而出，另有41件作品獲優良出版品推薦。

文化部長李永得表示，本屆參賽內容多元豐富，創作題材由個人生命、社會生活、地方創生到國際議題；有橫向呈現當代文化者，也有縱向剖析歷史脈絡者；有感性描述、理性敘事與報導書寫，體現台灣出版題材選擇的多元、文化積累的深刻及呈現方式的豐富。

李永得說明，本屆參賽作品數量較去年增加，顯示創作者與出版人持續透過出版品，將台灣長年積累的知識、情感與文化能量傳遞給讀者，文化部將持續輔導出版業深耕茁壯，推動全民閱讀，並促進文化內容產業間跨業合作，讓台灣的多元出版豐富日常生活，讓文化底蘊以多元方式呈現與傳播。



《Fountain新活水》被評選為人文藝術類最佳雜誌(圖/文總)

特別貢獻獎殊榮由城邦出版集團董事長何飛鵬獲得。評審委員認為，何飛鵬先生是走在時代尖端的成功出版人，務實地掌握出版作為文化產業的性質與功能，力求創造利潤與文化理想之間的平衡。

評委提及，何飛鵬具有寬闊視野、前瞻性眼光，從共同創辦《商業周刊》、《電腦家庭》、《數位時代》、成立「城邦出版集團」，直到今天仍在為台灣數位出版而努力。此外，他樂於分享，以「自慢」為名的十本經驗談，可以看出他如何自我修練，如何熱切盼望整個社會能向上、向善發展。

其中，由中華文化總會發行的雙月刊文化雜誌《Fountain新活水》 ，蟬聯台灣出版界最高榮譽「金鼎獎」人文藝術類最佳雜誌。2019年推出「台灣同志群像與黑暗之光」，紀錄並介入台灣通過同婚的彩虹驕傲時刻；同年跨足推出「點解香港：我哋應該一齊補嘅呢堂課」，記錄香港曾有的文化繁華並守護香港精神；2020年更推出「總統大選那一天」以選舉文化的角度，關切台灣民主進程，後續推出「日本粉台灣粉日本」摸索台日之間彼此相思相愛的路徑。

2020金鼎獎頒獎典禮訂於9月11日下午2時在台北文創大樓舉行，於名單公布後即展開相關推廣活動。

現在一起來看看各類得獎作品吧!

圖書類各類型得獎作品中，文學圖書獎《天亮之前的戀愛：日治台灣小說風景》理性和感性交融，深入文本、出之以具獨創性的清新文體，跨越世代，呼喚歷史；《雲山》將場景設定在面對小山的都會大樓，書中人物的日常、平凡、瑣細，如同浮世中的你我；《名畫紀行：回到1929的公會堂》是跨越時空的藝術壯行之報導寫作，文字簡潔，報導深刻；《鬼地方》以本地為背景、他鄉為對照，以作者虛構的鬼門開與荒誕離奇的歲月，反映出漂泊者去∕就家鄉的痛楚。非文學圖書獎作品題材風格多元，兼具思辨深度與可讀性，得獎作品包括《風土經濟學：地方創生的21堂風土設計課》、《舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌：既熟悉又陌生，那些悄然融入台灣土地的南洋植物與料理》、《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）》、《小島捕魚：台灣水邊的日常風景》，有作者長年研究心血之總體呈現，也有年輕團隊展現企圖心與創意的嘗試；有些展現對弱勢議題的關注，有些則是專業領域的深度探索。評審除了肯定這些作品知識縱深與多元視野，也期待未來看到更多本土寫作類型版圖的拓展。兒童及少年圖書獎方面，評審委員考量專業技法的優異表現與原創性，以及啟發讀者擴展視野的閱讀樂趣，評選得獎作品《怪咖動物偵探：城市野住客事件簿》、《江湖，還有人嗎？》、《小輓：阿尼默漫畫集》及《但願有一天你會懂》，並期許兒少圖書的出版能更拓展格局，取材更多元，兼顧意義、美感與趣味。

圖書編輯獎得主龍傑娣，作品《尋找湯姆生：1871台灣文化遺產大發現》，評審委員嘉許得獎者運用大量而精細的文字與照片，所有的元素靈活搭配，讓歷史再現，也讓作者的苦心孤詣落實字裡行間。圖書插畫獎得獎者蔡曜宇，作品《從前從前-噶瑪蘭公主與龜將軍》在藝術美感與創意，圖書插畫的詮釋、傳達與溝通能力及文圖關係等面向獲得肯定，委員並期待未來有更多作品參賽，呈現台灣插畫家的精彩與豐富。

雜誌類獎項方面，評審委員表示當今紙本雜誌面對網路洪流崛起的壓力，仍不忘初衷，不吝展現特色，屢創佳績。《Fountain新活水》蟬聯人文藝術類獎，每期主題綰繫台灣重要議題，創造了紙媒深度、廣度與高度的三維閱讀空間。此外，財經時事類《天下雜誌》、兒童及少年類《科學少年》、生活類《Ānkě安可人生》受青睞勝出，皆是長期戮力經營自我風格的雜誌，備受肯定。主編獎《貢丸湯》屬新竹區域雜誌，踏實親民，為地方人群創造連結、力量、自信；設計獎《本事》不以雜誌既定版型為限制，而以每期主題為設計主軸，融入編輯與文字而成為一體，適切呈現視覺閱讀與當代性的緊密關係。《商業週刊》專題報導〈碎鏈時代〉，追蹤iPhone 移出中國後，全球供應鏈的生產邏輯變化，思考觀點深入。張雍的專欄寫作〈創意現場〉不刻意傳遞知識，自然流露生命氣息，讓人領略澹泊與堅毅可以同時存在。劉子正的攝影獎〈人樹之間系列〉以不同面向的照片，探討台灣居住環境與林木之間的依存關係，令人印象深刻。

數位出版類委員表示，參賽作品展現數位科技更為靈活與多元的運用，以及透過數位科技使得內容更為吸引人且更有深度的表現，數位內容獎《無聲的滅絕：新疆「再教育營」實錄》以獨特的視角處理國際新聞議題，並且在取材不易的情況下突破困難，呈現事件的原貌；透過數位技術運用，清晰呈現專題的深度與廣度；數位創新獎《親子天下有聲故事書App》因應目標讀者接收資訊的行為改變，製作有聲故事App，針對技術持續研發、優化使用經驗與產品內容，提供豐富多樣化的分齡故事內容，在親子閱讀市場具有影響力。

政府出版品類獎項方面，評審委員表示近幾年的政府出版品越來越有令人驚艷的表現，書籍整體完成度較過往更高，不再拘泥於制式的議題呈現或文史講述；設計益發活潑，內容亦可見巧思，以親近讀者的形式呈現主題，或是與專家學者進行專題合作的作品，都不乏亮眼的成果。圖書獎《掛號2》充分展現與民眾對話的動機，漫畫與文章交錯的形式恰如其分結合了艱深的內容與易讀性，是一部值得鼓勵的佳作。數位出版獎《「珊瑚很有事」數位繪本》將複雜的海洋生態保護議題，透過繪本故事發展，以創意且有趣的數位互動方式，讓兒童與大眾讀者能輕易了解，深入淺出，值得鼓勵。