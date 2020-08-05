我國平均壽命創新高 內政部：全台灣最長壽城市居然在這！

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）內政部今（5）日公布「108年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創歷年新高，且與全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.5歲及9.2歲。

內政部指出，108年國人死亡人數為17萬5,546人，較107年增加2,846人，粗死亡率為7.44‰，較107年略增0.12個千分點。若以排除人口老化等年齡因素的「標準化死亡率」計算，則為每10萬人口408.2人，較107年減少1.6%，長期而言，標準化死亡率呈下降趨勢，符合多數已開發國家的情形。

以六都而言，108年的國人平均壽命，以臺北市83.9歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市。

而男、女性平均壽命亦均以臺北市最高，呈現自北而南遞減的情形。

內政部表示，從各縣市平均壽命觀察，以新竹市81.4歲最高，臺東縣76.3歲最低。

內政部解釋，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，尤其臺東縣與全體國民歷年平均壽命差距約5歲，原因可能與西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，以及人文生活習慣差異等因素有關。

但兩者差距已較10年前縮小0.75歲，且去年臺東縣平均壽命增加0.53歲，是各縣市中增幅最高的，顯示臺東縣與各縣市的落差正逐步縮小。

內政部表示，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部每年都會編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。