暑假遛小孩「偽出國」夯　台灣十大旅遊秘境曝光　環島也能像「環遊全世界」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據BabyHome最新調查，新冠肺炎肆虐全球，家長暑假無法帶孩子出國之下，「偽出國」正夯，踏入這些祕境「環島」就如同「環遊全世界」！其中最受媽媽青睞的旅遊勝地前三名，包括人氣最旺的「澎湖藍洞」、並列第二名的「台灣小嵐山」烏嘎彥竹林，以及「台版小希臘」馬祖芹壁村。

位在苗栗泰安的「烏嘎彥竹林」，有媲美日本著名的京都嵐山美景，也是日本微電影「日本旅人奇遇台灣之旅」的拍攝景點。走在翠綠竹林包圍形成的天然隧道中，有股與世隔絕、遠離城囂的幽靜之美，當陽光從茂密的枝葉間灑落，不但讓翠綠的竹子更有層次，也在隧道裡描繪出美麗的光影，彷彿走入竹林仙境！

馬祖芹壁村(左)和希臘聖托里尼(右)相似度高。（左圖來源／交通部觀光局）

「馬祖芹壁村」是馬祖列島中保存馬祖傳統閩東建築最完整、也最具代表性的地方之一，深受國內外建築、文化和藝術界的青睞。倚著山壁建造的芹壁聚落，背山面海，依山勢呈階梯狀排列，層層相疊、錯落有致，想要看地中海美景，不用千里迢迢飛到國外去，來馬祖北竿就可以看到媲美歐洲石頭山城的浪漫風情！

第三名是有「秒到日本」稱號的台中刑務所演武場，興建於日治時期昭和12年(1937年)，為日據時期司獄官、警日常演習柔道、劍道之訓練場，歷史原貌保存完整， 極具保存、再利用及建築研究價值。

此外，另有家長分享新興景點「新嘉大昆蟲館」，大型圓形玻璃溫室與「新加坡濱海灣花園花穹」有異曲同工之妙。「台版撒哈拉沙漠」頂頭額沙洲，除了風景美，這裡就像個超大型玩沙樂園，陪孩子一起玩沙、衝沙玩到瘋吧！

BabyHome媽媽心目中和國外最像的偽出國景點投票結果出爐。（BabyHome提供）

而遇上報復性旅遊大塞車時，BabyHome編輯精選三大國道特色休息站，清水站大型水族館、東山站親水公園、關廟站草泥馬區，不只讓你下車尿尿，更讓孩子玩翻天。

「清水休息站」的大型生態水族箱，並設置「3D觸控互動區」藉由互動銀幕讓親子挑戰感官，彷彿深入海底。「東山休息站」室外的親水噴水池也是孩子們最愛造訪之處，不妨在勞累的長途旅行中，親子一起踏水輕鬆一下。

「關廟休息站」可和草泥馬互動，如當天有新鮮牧草還能體驗餵食，可愛小動物讓全家塞車緊繃的心靈好好放鬆一下，但切記要溫柔對待牠們唷！

塞車免驚！特色休息站(關廟)草泥馬牧場超萌。（圖片來源／高公局）