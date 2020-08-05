新疆、香港新冠疫情未歇 中國再現人畜共通病毒已致7人死亡

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎延燒全球，中國新疆、香港等地陸續再爆多波疫情。而疑似病毒發源地的中國如今又出現新的人畜共同疾病，多省傳出「發熱伴血小板減少綜合症」疫情，目前已導致62人染病，7人死亡。

綜合中國媒體報導，中國江蘇省南京市1名65歲茶農由於持續發高燒，就醫後出現咳嗽、咳痰、血壓偏低、血小板減少、疲倦等症狀，被轉送至江蘇省人民醫院。

檢查後發現該茶農是感染了「新布尼亞病毒」（New Bunyavirus），一種通常由蜱蟲攜帶的病毒之一。

媒體報導指出，今年上半年，僅江蘇省人民醫院就已收治37名感染新布尼亞病毒的患者，2例死亡。

此外，安徽省金寨縣今年也有23人感染，5人死亡。

我國去年11月出現首例「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」個案，為加強國內SFTS疫情監測及通報，疾管署正式將其列入第四類法定傳染病，臨床醫師發現符合通報病例定義者，應於24小時內通報。

疾管署表示，每年的4月至10月是蜱蟲的活動期，而遭到染病的蜱蟲叮咬後，除了出現發燒、頭疼等症狀外，還會伴隨出血及血小板減少的情況，致死率高達17%。

民眾應避免暴露於蜱蟲孳生的草叢環境，若至郊區、戶外活動或工作必須接觸草叢環境時，應做好個人防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內。