詩意！台灣無垢舞蹈劇場經典《花神祭》詠嘆一朵花　法國解放報：美學上無比的震撼！

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 無垢舞蹈劇場經典舞作「花神祭」自世界巡演後再度返台，詩意創作結合大自然花開花謝傳達對世界感恩之心，將於10月30日至11月1日國家戲劇院演出，票券自8月8日啟售。

《花神祭》是一場來自大自然，也敬獻予自然的祭典。

台灣無垢舞蹈劇場經典舞作《花神祭》首次台灣演出後前往世界巡演，今更將五度登上國家兩廳院舞台，舞作緣起來自藝術總監林麗珍對一朵落花的詠嘆開始，以傳達大自然枯榮遞轉、生滅無盡的永恆不變之境。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院33年來見證了諸多當代表演藝術重要的作品，花神祭便是其中之一，今年初邀請無垢來兩廳院討論時，便決定搬演這個經典作品重回兩廳院舞台上，開賣短短四天票房便突破四成的佳績，更有觀眾在網路上詢問是否有人願意割愛最佳位置。



2020無垢《花神祭》(攝影/陳又維)

《花神祭》結構以春、夏、秋、冬為體，以蟲鳥花木為喻，以「生、長、收、藏」為注，最終引領觀眾進入的是天地物人一體的境界。

無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍表示：「對生命中所有的一切都心懷感謝，除了感謝、還是感謝。」

林麗珍說明，當全世界的疫情仍在持續失控與爆發之際，台灣在所有民眾共同努力之下，危機已然趨緩。然而這場突如其來的疫情，是大自然帶給我們最大的警惕，因此無垢希望能藉由《花神祭》敬謝天地，為所有的生命祈福，於無常的時節，帶來撫慰人心的力量。

《花神祭》自2000年國家戲劇院首演起前往世界巡迴，同年，法國里昂國際雙年舞蹈節中，《花神祭》獲選為最佳觀眾獎；2002年《花神祭—春芽》應法國里昂舞蹈之家邀請至法國藝術電視台「ARTE舞蹈盛宴」節目演出，ARTE評選藝術總監林麗珍為當代八大編舞家。



2020無垢《花神祭》祈福儀式(攝影/陳又維)



2020無垢《花神祭》(攝影/陳又維)

法國里昂國際雙年舞蹈節的藝術總監基·達梅看完《花神祭》之後評論：「《花神祭》中的一舉一動，把呼吸都帶走了！」法國解放報更報導 : 「林麗珍的《花神祭》在美學上帶來了無比的震撼，創作出超越舞蹈的一場儀式。」

《花神祭》章節：〈春芽〉男女花靈全身粉白，繾綣如花之綻放，在觀眾的屏息中，在最寂靜緩慢的移動裡，傳達綿長而動人的情感。〈夏影〉如鬥獸一般的賁張，虯結的筋肉與交纏若死的糾葛，在竹木敲擊與擂鼓聲中，傳達最原始的慾望。〈秋折〉行舟於時間之上，長篙引渡，江畔斜芒，倏忽青春已過，林麗珍的吟唱、加上巴烏與僧波鑼，為〈秋折〉悠長的時間之流，做了恰如其分的詮釋。〈冬枯〉裡四把撥子彈奏的琵琶錚瑽如亂雪，雪中，洞簫幽嗚卻不絕，煢然一身的冬靈也一念不斷，以最後一劍獨向生命的盡頭而舞。

《花神祭》將於10月30日至11月1日於臺北國家戲劇院演出四場。8/1兩廳院開放會員預購、8/8正式啟售。詳細演出訊息請洽兩廳院售票系統：02-3393-9888。