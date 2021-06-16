【打AZ疫苗後死亡】台中2名逾90歲長者接種後猝死 衛生局調查了解中

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台中市15日開始為85歲以上長者施打疫苗，衛生局目前已收到2件施打疫苗後出現不適症死亡的個案，相關單位已通報疾管署共同調查釐清。

根據台中市消防局的紀錄，兩案死亡時間與接種AZ疫苗的時間相差不到一天。台中市消防局表示，昨(15日)晚間近9點，接獲南屯區有一名90歲老婦，當天接種AZ疫苗後，緊急送醫救治後於晚間10點多不治死亡。進行武漢肺炎快篩結果為陰性。

台中市衛生局表示，該名老婦近年都在醫學中心就診追蹤，近3個月因泌尿道感染及胸椎骨折就醫住院，15日上午接種AZ疫苗後，出現發燒、口渴，補充水分後失去意識，送急診後搶救無效。抽血檢驗初步顯示心肌有極度缺氧狀況。

消防局接獲的另一名個案則是發生於今(16日)上午7時8分，台中西區一名94歲男子昨天施打AZ疫苗後，今天上午被發現無呼吸心跳，派遣救護車與救護人員到場，但男子已明顯死亡而未送醫。經瞭解，該男子患有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等病史。

台中市衛生局表示，目前收到2件施打疫苗後死亡個案，為釐清死亡原因與疫苗相關性，衛生局將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，並收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付新台幣600萬元救濟金。