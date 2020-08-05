美國衛生部長將訪台灣　1979年以來層級最高　聚焦武漢肺炎疫情大流行

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國在台協會（AIT）今(5)日表示，美國衛生部長艾薩將於下周訪台，艾薩將是台美1979年斷交後，訪台層級最高的美國官員。

中央社引述美國衛生及公共服務部聲明，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）近日將率團訪台，此行目的是與台灣討論疫情及公共衛生合作，訪台日期將落在8月10日至13日，預計將拜會總統蔡英文、外交部及衛生福利部官員，與台灣防疫專家針對疫情大流行進行交流。

艾薩表示：「台灣於新冠肺炎疫情期間，甚至早在疫情之前，就一直是全球衛生領域透明合作的典範。我期待向各位傳達川普總統對台灣在全球衛生領域展現領導能力的支持，我也期待向各位強調我們的共同信念，那就是，自由民主社會是保障並促進全民健康的最佳模式。這次訪台是深化美國與台灣公共衛生合作的機會，尤其是在美國及其他國家致力於鞏固並開拓關鍵醫療產品的來源之際。」

AIT指出，美國總統川普2018年簽署「台灣旅行法」，旨在派遣高階美國官員來台，重申美台友誼、追求共同利益，並擁護將美國、台灣及全球民主大家庭串連起來的共享價值。本次訪問為此項美國政策的一環。艾薩是繼2014年時任美國環保署署長吉麥卡錫（Gina McCarthy）訪台後，首位造訪台灣的美國內閣級官員，他同時也是「台灣旅行法」2018年3月生效後，首位訪台的美國高階官員。

艾薩4月27日曾與衛生福利部長陳時中舉行電話會議討論疫情，並在事後推文感謝台灣與美國分享因應疫情的最佳實務經驗與資源。5月世界衛生大會（WHA）期間，艾薩也透過大會視訊會議為台灣發聲，並暗指中國疫情資訊不透明，讓許多人付出生命代價。

早在一個多月前台美官方就已開始就艾薩訪台有過討論，希望能透過這次訪問，擴大台美在醫療與國際組織合作。特別是台灣在新冠肺炎防疫有成，艾薩此行也將深入了解台灣防疫標準與妥適做法。