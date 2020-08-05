陸委會及海基會行動服務列車抵『嘉』 攜手關懷台灣新住民

（台灣英文新聞/ 綜合報導）為關懷新住民在臺生活，今(4)日上午由移民署主任秘書林興春擔任列車長，偕同陸委會法政處專門委員洪志清、海基會法律處科長陳穎慶等人，搭乘「到府關懷、宅配愛」便民行動服務列車前往嘉義地區，拜訪嘉義縣新住民婦幼關懷協會，瞭解該協會輔導新住民融入臺灣社會，提升新住民參與公共事務情形，另前往竹崎及番路鄉關懷獲選「新住民及其子女築夢計畫」中國籍蔣萌及馬敏等2位傑出新住民，實際參與新住民築夢計畫的成果分享。

首站行動服務列車前往嘉義縣新住民婦幼關懷協會，理事長鄒宗瓊為中國籍新住民，長期推動新住民婦幼關懷，促進新住民融入社區，對於林興春一行人到訪，鄒理事長特別邀集協會輔導的新住民旗袍隊成果展演，更將協會成為新住民社區服務據點，致力推動新住民照顧服務歷程，向林興春等一行人介紹。

接著林興春一行人造訪竹崎鄉獲選移民署築夢計畫的中國籍新住民蔣萌，蔣女士來自中國廣西省，來到臺灣已有18年，因經營彩券行時，受到政府運用公彩盈餘幫助弱勢族群及照顧自家長者的經驗啟發，讓她展開一系列的長春樂活計畫，並以「廣結扇緣樂(齡)陶陶夢」為主題獲得移民署築夢計畫經費補助，用來培育新住民第二專長，帶領大家一同到社區為長輩服務，逐步實踐自己的築夢計畫。

最後一站是訪視番路鄉「西羅亞自然生態農場」關懷中國籍新住民馬敏女士，馬女士透過「建設更具競爭力的循環農園」主題，獲得移民署築夢計畫補助，經由社區大學專業講師指導，她號召番路鄉鄰近新住民一起投入食農教育，推廣新住民投入無毒農牧環境，提升新住民對環境友善的認知。

林興春表示，為落實照顧在臺灣這塊土地打拼的新住民及其二代，政府設置「新住民發展基金」，推動整體新住民及其子女之家庭照顧輔導、人力資源培訓與發展，建構更多元文化社會。

移民署更是推動多項新住民照顧服務措施及多元的培力計畫，除了新住民及其子女「築夢計畫」與「海外培力計畫」外，還有「培力與獎助學金計畫」、「多元文化創意體驗營」及「新住民免費電腦課程」等，期盼培育具有國際競爭力的人才，厚植國家未來長遠發展的新力量，讓越來越多新住民及其子女在國際舞台上發光發熱。