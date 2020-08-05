黎巴嫩首都發生大爆炸　港區倉庫硝酸銨釀禍至少78死近4000傷

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中東國家黎巴嫩（Lebanon）首都貝魯特市中心4日傍晚6點驚傳爆炸事件，幾乎整座貝魯特城都遭波及，至少有78人喪生，近4,000人受傷。總統奧恩（Michel Aoun）表示將宣布，貝魯特進入緊急狀態14天，並呼籲內閣明天召開緊急會議。

綜合媒體報導，爆炸地點位於貝魯特（Beirut）市中心附近的港口區, 一間存放著爆竹的倉庫。總統奧恩在官方推特(Twitter)表示，引發爆炸的倉庫是存放6年、2750公噸硝酸銨（Ammonium Nitrate），而且是在毫無安全措施的情況下存放，他表示「無法接受」，並建議內閣宣布緊急狀態兩週。

據該國安全總局指出，這些物料可能是多年前從一艘船上沒收並儲存於此。

對於這次的災難，貝魯特省長阿鮑德（Marwan Abboud）形容宛如日本廣島和長崎爆炸的原子彈。

鄰近港口的大部分地區幾乎被夷為平地，目前仍有多人受困瓦礫堆中，等待救援，但入夜後加上停電恐增加搜救難度，隨著大量傷者被送到醫院治療，醫療系統已不堪負荷。當地醫院呼籲外界提供血液，以及發電機以維持照明。目前至少有78人喪生，近4,000人受傷，當中還有總理迪亞布（Hassan Diab）的夫人和女兒也受傷，死傷人數還在持續增加。

照片來源：美聯社提供

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