台灣駐關島辦事處　最快8月底復館

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）外交部今（4）日表示，我國駐關島辦事處預計在8月底、9月初復館，辦事處處長為現任外交部國會事務辦公室副執行長陳盈連；目前仍與美國政府協調陳盈連赴任時間。

外交部發言人歐江安今日在例行記者會上表示，關島辦事處長陳盈連的人事令已於近日發布，目前正與美方協調赴任時間。

根據歐江安，關島辦事處預計將在8月底、9月初復館，但新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情仍衝擊當地，也可能為復館帶來變數。

外交部在7月透過新聞稿宣布在與美國政府協商後，將恢復設立駐關島台北經濟文化辦事處，也使得我國在美國的駐外館處數量將增加到13處，包括華盛頓、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、夏威夷、丹佛，以及邁阿密等。

根據外交部，原先衡量預算調配及人力配置情形，於2017年決定暫停關島辦事處運作，而考量外交部預算自2018年逐年成長、台美關係升級，以及太平洋戰略地位的重要性等因素，外交部因此決定於今年恢復設立關島辦事處。

外交部提及，關島當地也對我國政府復設辦事處一事表達支持；2017年及2018年關島時任總督卡佛（Eddie Calvo）率團訪問台灣期間，便當面向總統蔡英文表達期盼我國駐關島辦事處重新運作的可能性，以強化雙邊觀光經貿交流。

外交部指出，復設關島辦事處將可有效促進雙邊經貿及人員交流，就近服務投資當地的台商，並提供前往旅遊的國人必要的協助與領事事務等服務，此外，也可加強我國與西太平洋地區的整體經貿交流及合作關係，有助深化台灣與太平洋友邦關係的經營，增進多邊互動。

外交部進一步表示，台灣與關島維持緊密經貿關係，我國企業如麗寶建設、兆豐保險、第一商業銀行、亞洲水泥，以及中華航空公司等均在關島投資，我國也在關島推動醫療旅遊，遊客來台轉診也漸展成效，促使台安醫院與中國醫藥大學附設醫院和關島當地醫療院所展開密切合作。