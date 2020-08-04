【武漢肺炎】憂移工成台灣境外移入破口 新北市勞工局抽查移工宿舍不懈怠

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移工返泰確診感染新冠肺炎引發各界關注，新北市勞工局上週二已針對轄內聘僱移工50人以上的企業移工宿舍39家，火速完成第1波抽查，並於今日完成第2波抽查，對象是20人以上的企業移工宿舍66家，盡全力確保移工防疫滴水不漏。

新北市勞工局長陳瑞嘉7月29日表示，今年6月初，勞工局已針對聘僱移工20人以上的企業359家，進行入廠輔導同時實施移工宿舍防疫檢查。由於發生泰籍移工返回母國確診事件，近日勞工局又啟動抽查，且特別鎖定曾有防疫項目缺失的企業，追蹤輔導改善情形，確保落實移工的防疫與健康管理，阻絕可能的傳播管道。

此外，新北市勞工局也發函設籍新北市的233家仲介公司，應加強對服務的雇主及移工落實檢疫、防疫宣導，以避免爆發群聚感染。至於家庭看護工的部分，勞工局同仁執行到戶訪查，也都會攜帶四國語言防疫衛教單張，提供給雇主、被看護人和移工參考，不使家庭成為防疫破口。

新北市勞工局指出，雖然現在國內疫情緩解，雇主仍應提醒移工，凡是前往人潮擁擠公共場所、搭乘公共運輸工具時，均需佩戴口罩，並保持社交距離，同時應協助移工建立「勤洗手、量體溫、噴酒精」等防疫觀念。

新北市勞工局呼籲，若雇主發現移工有發燒、咳嗽等身體不適症狀，應儘速陪同就醫，也可撥打「1922」或「1955」專線協助。關心移工健康，也是落實防疫的一個重要環節。