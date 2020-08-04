台灣五星級飯店推創意中秋月餅　佛手柑香氣的伯爵珍奶、芋頭搭配蜂巢蛋糕等多款　即日起預購最低享75折

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）時值仲夏，但五星旗飯店的的月餅預購大戰已悄悄開打，台南晶英推出「月耀五福」與「南城月」兩款具有傳承經典意味的廣式月餅禮盒、台北美福攜手英國TWININGS唐寧茶推出「流金望月」禮盒、理想大地用花蓮在地食材打造安心美味的「理想中秋蜂月餅」禮盒、凱撒飯店以「祈月福臨」為主題共同推出兩款中秋月餅禮盒；以上多款禮盒自即日起開放預購，最高享75折優惠。

台南晶英酒店中秋禮盒「南城月」以獨一無二的流蘇點綴書冊外盒，象徵台南深厚的文化底蘊。

台南晶英酒店首款推薦「月耀五福」，五款皮薄餡多的廣式月餅，內餡口味包含經典蓮蓉、鹹香魯肉豆沙與茶香四溢的東方美人、奶香濃郁的金月流芯，再加上古早味十足的紅豆牛奶，禮盒設計大方典雅，傳遞濃厚的中秋佳節氛圍。

另一款外型吸睛的「南城月」也是銷售主打，獨一無二的流蘇點綴書冊外盒，象徵台南深厚的文化底蘊，嚴選經典蓮蓉、鹹香棗泥蛋黃及魯肉豆沙等三款傳統月餅，並搭配清爽的柚香檸檬、貴妃玫瑰、及帶有佛手柑香氣的珍珠伯爵奶茶等創新風味，低調奢華、絕對是送禮的上乘之選。

台南晶英酒店兩款精美中秋禮盒現正熱烈預購中，「月耀五福」五入每盒售價600元、「南城月」六入每盒售價1,180元。8月31日前預購並付款，大宗訂購最低還可享有75折起的超值優惠。

凱撒月餅禮盒「祈月福臨慶中秋」彩月禮盒。

凱撒飯店連鎖今年再度聯合旗下品牌飯店，以「祈月福臨」為主題共同推出兩款中秋月餅禮盒，經典款的「祈月禮盒」內含六入廣式月餅，以”為世界點燈祈福”作為設計概念，同時以鐳雕技術刻上『平安』、『團圓』書法字樣，象徵著明月高掛、團圓平安的祝福，讓月餅盒可以化身為藝術品的夜燈功能，每盒售價為1,580元。

另一款則是延續去年超人氣的台灣手搖飲口味桃山月餅，進化2.0版本的創意款「彩月禮盒」內含八入月餅，外盒造型延伸阿中部長引領的粉色旋風為主色搭配繽紛花彩融合設計，每盒售價680元。

理想大地獨創蜂月餅。

花蓮理想大地理以連續三屆獲得比利時世界食品品質評鑑大會銀獎的招牌蜂巢糕為底,使用花蓮在地農場養殖的冠軍百花蜂蜜為基底，結合理想大地獨家西班牙蒸氣烘焙法, 用在地食材打造安心美味的「理想中秋蜂月餅」禮盒。每盒定價880元，於8月31日前預購，可享優惠價800元；一次訂購5盒以上更有超值優惠。

理想蜂月餅共四款口味，包含「如蜂啄芋」嚴選純淨無汙染木瓜溪水質種植的吉安芋頭，融合濕潤Q彈的蜂巢糕。「蜂華柚現」源自花蓮瑞穗舞鶴的濃氣文旦，強調低糖、低鹽，甜中帶香與酸甜甜的口感。「綠野仙蜂」口味，傳統綠豆椪改以蜂巢糕為皮，多了扎實而鬆軟的口感。「港式蜂情」則是港式口味搭配蜂巢糕，搭配深海干貝及十餘種香氣撲鼻的食材。

台北美福大飯店_2020 中秋獻禮–流金望月禮盒。

台北美福大飯店今年攜手英國TWININGS唐寧茶推出「流金望月」禮盒，以日式桃山月餅皮包裹四款流心內餡，搭配發跡英國倫敦的百年品牌─唐寧茶TWININGS，以仕女伯爵茶的清爽氣息襯托桃山月餅的香醇甘口，品茗伴8入月餅每盒2,020元。

而每年都備受消費者喜愛的「美福燒烤禮盒」，除了烤肉不可或缺的牛小排和極黑豬香腸之外，更發揮創意加入椒麻鮮香的「極味牛三聖」，讓您一嚐烤肉嗆辣新滋味，每盒1,650元，再贈美福沛醬兔保冷袋乙只！

除此之外，今年更首度推出共四款獨特口味的「美福拌拌麵」，每組八入560元即日起至9月7日止，凡訂購上述中秋禮盒，早鳥優惠78折起。

台北美福大飯店_2020 中秋獻禮–美福拌拌麵。