2020君品酒店 「迎君品月」中秋月餅禮盒

中秋節為闔家相聚團圓的三大節慶之一，每年君品酒店精心打造的中秋禮盒總是讓人驚喜！今年中秋禮盒設計維持一貫優雅風格之外，更首次結合亞麻與竹片的「異材質拼接」創新設計，外盒使用對待環境友善材質，搭配崇尚儒雅寓意「博古圖」裝飾，碰撞出清新俐落的知性美。君品酒店「迎君品月」中秋頂級月餅禮盒每盒6入，售價2,380元，以經典傳統廣式月餅製作技法，推出六款口味：棗泥蛋黃、伍仁金腿、桂圓紅棗、松子蓮蓉、切達起司、鳳梨南瓜子，2020/08/30起開放預購，售完為止。今年氣質溫潤的中秋獻禮，只獻給一樣溫暖的您!

月餅餅皮與內餡皆使用傳統手工製作，利用餅皮會自然回油的特性，使其與餡料融合，產生皮餡一體、入口即化的細緻口感。「松子蓮蓉」廣式月餅選用蓮子、白豆沙入餡，再利用松子增加口感上的層次與變化，整體滋味淡雅不甜膩；「伍仁金腿」廣式月餅特別選用五種富含高營養價值的堅果-核桃、南瓜子、白瓜子、白芝麻、杏仁，搭配經過多道繁複手續、獨家秘方製成的金華火腿；一口咬下可以感受齒頰間因薄潤餅皮所漫溢開來的甜蜜香氣與滿滿餡料；「棗泥蛋黃」廣式月餅特選黑、紅棗配製成完美比例棗泥，以慢火熬煮出天然獨特的香氣，混入白豆沙調製成綿密滑潤的內餡，再加上傳統鹹蛋黃，讓滑順的內餡結合多重滋味的鹹甜口感。

「桂圓紅棗」廣式月餅結合養生的桂圓、紅棗兩樣食材，為甜蜜的白豆沙餡增添口感與香氣，整體滋味淡雅而不甜膩。「切達起司」廣式月餅將內餡融入切達乳酪與鹹蛋黃，內餡的濃郁奶香中還吃得到淡淡椰漿的細緻優雅，鹹甜滋味融合不膩口。「鳳梨南瓜子」廣式月餅將鳳梨去皮、切塊、長時間熬煮製成富含香氣逼人、甜中帶酸的鳳梨餡，再加入帶有豐富營養價值的南瓜子，打造出每口都能感受鳳梨的纖維果肉、與酸甜交織的特色月餅。