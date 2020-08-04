科技與舞蹈的完美結合　新北舞蹈資優以芭蕾融入VR實境

新北市國中小舞蹈類藝術才能資優方案日前於國立臺灣藝術大學舞蹈 系辦理成果發表，教育局敦聘舞蹈系朱美玲教授帶領專業師資， 設計豐富多變的課程活動，從童話故事出發， 讓自己成為故事的主角，融入VR實境及體驗， 呈現自己獨特的肢體動作， 讓學生在科技與藝術的交會下激發出天馬行空的創意舞作。

今年舞蹈資優創意研習營的特色是運用科技融入舞蹈， 學生從經典的睡美人故事出發，藉由王子與公主的婚宴激發創意， 設計劇情中不同的出場人物，融入語文領域創作手繪自己的小書， 體會舞台空間的運用，設計自己的舞蹈動作， 透過VR進入巴黎歌劇院，彼此合作企劃別出心裁的芭蕾婚禮。

計畫主持人國立臺灣藝術大學舞蹈系朱美玲教授長期付出於新北市舞 蹈資優課程中，她認為舞蹈資優的孩子除了肢體術科的專業外， 更可透過文字與科技，展現屬於資優的創意。 新埔國中蒲羿瑄同學興奮表示，戴上VR眼鏡， 彷彿自己就像城堡裡的公主，激發好多靈感。 海山國小王思予同學也說這次有機會大家一起設計動作， 讓她學會要團隊合作才會有好的表演。

新北市舞蹈資優方案課程計畫自105學年度起委託國立臺灣藝術大 學舞蹈系承辦，由該系邀請舞蹈專業師資進行課程， 課程不僅止於肢體動作的訓練， 也期待學生在舞蹈方案課程的學習中，培養自己的價值觀， 未來樂於投注於藝術相關的服務。

教育局表示，多元適性的資優教育是新北市的重點政策， 學生通過藝術才能鑑定後可以參加教育局主辦的藝才假日方案， 讓學生適性揚才、發揮潛能。這次的課堂呈現， 讓孩子勇於突破現況，不怕犯錯，勇於表現自己。 也感謝教授們從科技的多元角度出發，讓孩子感受藝術的專業， 期待孩子繼續展現創意，勇於挑戰自我。

照片來源：新北市政府教育局提供