富邦產險新推出台南地區降水量參數養殖水產保險 石斑魚、虱目魚、鱸魚及吳郭魚都有保

富邦產險目前已推出石斑魚、虱目魚、 鱸魚及吳郭魚溫度參數養殖水產保險，今年夏天擴大承保範圍， 於台南地區銷售上述四種魚類的降水量參數保險， 以約定氣象站測得的累積降雨量為理賠啟動標準， 無論是投保或申請理賠皆不須查勘， 提供台南養殖漁民更完整的保險防護，保險銷售期自即日起至9月底 止。

近年極端氣候造成天災發生頻率及強度增加，常常在一、 二天內就降下相當於過去一個月的累積雨量，強降雨容易造成淹水， 更可能導致高價的養殖水產因魚塭漫水而流失， 雖然政府已有現金救助、補助及低利貸款制度來彌補漁民損失， 但漁民仍需承擔災損， 並且需等候專人至現場勘損後才能進行理賠作業。

富邦產險自2017年起陸續推出石斑魚、虱目魚、 鱸魚及吳郭魚溫度參數保險， 今年新增台南地區的降水量參數養殖水產保險， 保障汛期及颱風期間累積降雨量可能造成的漁產流失風險， 保費依魚種及方案別而有不同。 此保險以約定氣象站測得雨量為理賠依據， 當雨量達標時即啟動理賠流程， 因此不論是投保或是申請理賠皆不須等待查勘， 可及時協助漁民轉嫁氣候異常造成的損失。

台南降水量參數養殖水產保險自即日起開賣，銷售期至9月底止， 漁民可至各區漁會或富邦產險據點洽詢。 未來富邦產險將持續以氣象參數規劃農漁業保險商品， 簡化保戶申請理賠的作業流程，迅速填補農漁民因氣候造成的損失， 落實對環境及土地的關注，與社會共同永續發展。