星兒千度燒製瓷偶 邀您一同遇見「三隻小豬」

自閉孩童創作展「遇見三隻小豬，星兒探索世界畫展」即日起於美麗永安藝文中心展出，星兒以日本瓷土捏製，經由1250度高溫燒製之小豬陶瓷偶，重新詮釋三隻小豬的故事。

新北市政府文化局與社團法人希望發展共好協會合作辦理之「遇見三隻小豬，星兒探索世界畫展」。此次展覽主題以童話故事「三隻小豬」為發想，主角豬小弟是位自閉症孩童，有固著的人格特質，不顧他人眼光堅持蓋了費時又費工的磚塊屋，但也因磚塊屋十分堅固，因此免於成為大野狼的盤中飧，也救了大哥和二哥的性命。透過三隻小豬的故事，帶領民眾進入星兒的異想世界。

此次展覽將展出22位星兒孩童的創作品，作品類型涵蓋繪畫、版畫、立體畫、手捏陶與浮雕等約100件作品，十分多樣與豐富，其中又以小豬陶瓷偶最為特別。陶瓷偶捏製過程不僅需要創意和想法，也十分要求手指的靈活度，才能創造出各式造型的小豬。對於無法表達甚至有時不能控制情緒的孩子，不損壞作品更是一大挑戰。

社團法人希望共好發展協會創辦人呂蓮華表示：「星兒是我們對自閉症孩童的稱呼，眾多星兒無法用清楚的口語或是常人的方式來表達情緒，所以難以融入社會或是讓外界認識他們的內心。希望能藉此機會透過藝術創作品，讓民眾由不同角度來認識星兒，讓這世界充滿愛與和諧」。

希望發展共好協會致力於透過藝術創作、音樂與戲劇等方式，讓心智障礙孩子們有個自由抒發情緒跟創作的出口，發展每個孩子的獨特性，從2016年到2019年展出畫作共有448件，每年上課人次超過250人，讓星兒的努力和其專屬的能力被更多人看到與鼓勵。

本次展覽「遇見三隻小豬，星兒探索世界畫展」即日起至8月31日於美麗永安藝文中心展出。誠邀大眾前來美麗永安藝文中心一同「遇見三隻小豬」，探索星兒的內心世界。更多資訊請上美麗永安藝文中心官網(https://www.yalac.ntpc.gov.tw/)查詢。