台北王朝推《歌劇魅影》絕世住房優惠　最低NT$188起入住豪華客房

如若此生只能看一齣音樂劇，那《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）肯定是不二之選！被譽為百老匯最長壽音樂劇《歌劇魅影》即將於11/19~12/06睽違六年再次於台北小巨蛋與大家見面！台北王朝大酒店作為唯一官方指定飯店，即日起至12/06推出「《歌劇魅影》絕世住房優惠」以超值住宿方案搭配《歌劇魅影》門票，最低只要NT$188起即可入住豪華客房，回饋廣大的王朝粉絲和劇迷們！適逢「行政院振興三倍券」推出之際，邀請大家一起看劇省荷包，一次獲得最極致的享受！

深受全球歌劇迷喜愛的《歌劇魅影》即將於年底再度登台，這齣雋永、浪漫、充滿無限愛意的音樂劇將再度感動台北小巨蛋的所有觀眾。王朝此次誠意推出不同票價座位區搭配住房組合，最低只要NT$188起即可入住豪華客房，力挺國人踴躍使用「行政院振興三倍券」享入住五星級飯店體驗！設備完善的健身房及露天泳池提供住客免費使用，在欣賞歌劇之餘同時維持美好體態，兼具身心靈享受。廣受住客愛戴的SUNNY BUFFET自助早餐，每日供應各式餐點開啟活力新一天，簡約時尚的寬敞用餐環境，搭配得天獨厚高達16層樓採光極佳的挑高中庭。無論是白天或晚上在此用餐皆有不同享受氛圍，更是來此用餐不可錯過的拍照打卡聖地！

機會千載難逢，無論是第一次觀賞《歌劇魅影》或是想再次欣賞經典的你千萬不可錯過！台北王朝大酒店坐落於熱鬧繁華的敦北交通樞紐，坐擁雙捷運（南京復興站+小巨蛋站），步行至台北小巨蛋只要3分鐘，無論是為了歌劇慕名而來或是想進行台北探索之旅，皆是你旅途中繼站的首選！優惠詳情見https://pse.is/PUDNX

