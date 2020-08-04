8/1起正式上路 各類人士來台灣資格及條件新制看過來

內政部移民署發布針對各類人士來臺資格及條件之規定，並自109年8月1日起適用，請注意！

國人

從外國返台須進行14天居家檢疫。

外籍人士

有居留證者可以來台，入境須進行14天居家檢疫。

無居留證者若因外交公務、商務履約、經教育部許可之學生、其他特別許可得以來台，登機前檢附3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告，入境後居家檢疫14天。

港澳人士

持有效入出境許可證者如特殊人道考量及緊急協處（如：奔喪、探視重病親屬）或商務履約、跨國企業內部調動（含陪同）人員，登機前檢附3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告，入境後居家檢疫14天。經教育部許可之學生，入境後居家檢疫14天。

持有效居留證者(含經教育部許可之學生)，入境後居家檢疫14天。

經衛生福利部許可之國際醫療(含陪同)人員，登機前檢附3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告，入境後居家檢疫14天。

中國人士

持有效居留證者，如國人之中籍配偶或國人之2歲以下(107年7月7日[含]以後出生)中籍子女，入境後居家檢疫14天。

持有效入出境許可證者，如陪同國人之2歲以下中籍子女(持居留證者)之父母，持團聚事由之入出境許可證者，登機前檢附3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告，入境後居家檢疫14天。經教育部許可之應屆畢業學生，入境後居家檢疫14天。

經衛生福利部許可之國際醫療(含陪同)人員，登機前檢附3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告，入境後居家檢疫14天。

開放各類人士來臺一覽表資源連結

（新聞轉載自新住民全球新聞）