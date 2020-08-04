台大公衛：比利時男在台灣染武漢肺炎機率高　籲篩檢6高風險群

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）一名比利時男子1日確診武漢肺炎，感染源不明。台灣大學公共衛生學院今（4）日推測有可能是被潛在的境外移入個案感染，建議針對長照機構、移工等6個高風險群，以風險分層進行精準抗體及抗原檢測。

一名5月初來台工作的比利時男子日前離境前自費採檢武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）意外確診，感染源不明。中央流行疫情指揮中心立即展開疫調，採用本土病例的方式，釐清是本土病例還是境外移入病例。

台大公衛學院副院長陳秀熙表示，比利時籍工程師個案7月31日測到CT值33，用病毒量來返推暴露風險最高應是在台北的期間，約6月20日至26日，所以台北的疫調工作顯得非常重要。

至於比利時男子感染的可能性有4種，第一種是入境前被感染，因為比利時男子回顧3月曾有嗅覺、味覺的異常症狀。但在流行病學來說，完全用症狀來判斷是否被感染，「要非常小心。」

第二種可能是在6月被潛在的境外移入個案感染，陳秀熙判斷此種可能性最高，尤其這名比利時男子長期跟外籍人士接觸。最後2種可能性是被潛在的本土個案感染，以及入境前就已感染、來台後又再次感染。

陳秀熙表示，台灣目前採取的是「有症狀才檢測」的策略，入境後經過14天的居家檢疫，理論上一定會有一些無症狀個案產生。他們推估，以一個月3萬5000人入境計算，台灣可能會有24名無症狀個案未被找到，經過28天後，可能會產生41到171名的潛在感染個案。

雖然相對於全世界來說，這樣的「量」非常小，不需有太多的疑慮，但也不能說台灣社區中完全沒有潛在個案。至於比例有多大，就是要看抗體血清的調查。

陳秀熙也建議，應針對易受無症狀個案感染的6個高風險群，包括醫療機構、長照機構、郵輪、移工、外籍人士較多的職業及場所，以及其他短距離接觸情境及場所，以風險分層進行精準抗體及抗原檢測，早期偵測無症狀個案，進行有效的隔離檢疫，以避免群聚感染及進一步的社區大流行。