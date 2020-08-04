【台灣立院收賄風暴】除了SOGO條款修法護航案... 媒體爆蔡英文還有數顆「弊案炸彈」待拆

行政院長蘇貞昌（中）4日上午至新北市汐止區佐臻股 份有限公司參訪，接受媒體聯訪時，就台北地檢署偵辦 立委涉收賄案表示，很欣慰行政團隊能守住... 行政院長蘇貞昌（中）4日上午至新北市汐止區佐臻股 份有限公司參訪，接受媒體聯訪時，就台北地檢署偵辦 立委涉收賄案表示，很欣慰行政團隊能守住防線，民進 黨團運作機制也嚴格把關，沒有讓行賄或施壓者得逞， 會全力配合司法調查。 中央社記者葉臻攝 109年8月4日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）第一金子公司第一銀行上周公告董事長廖燦昌解任的同日上午，不分藍綠的多位國會議員遭檢調突擊式搜索，並搜出大批現金，經過四天，法院4日裁定，民進黨籍立委蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟、以及時代力量黨主席徐永明等人，涉嫌收受前太流董事長李恆隆賄賂，向政府官員施壓修改對己有利的公司法，裁定蘇震清、廖國棟、陳超明三名立委羈押禁見，徐永明80萬交保。

放言報導，這起立院集體收賄案還只是冰山一角，還有錯綜複雜的其它弊案等解鎖、拆彈。知情人士指出，另有一名「黨政高層」涉及「媒體集團交易」，與電視台買賣回扣案有關，回扣案開價金額高達20億之多，涉案人也呼之欲出。

其它待拆炸彈，還包括廖燦昌疑涉入的「寶佳案」。2017年廖燦昌因慶富案超貸弊案下台，但他隨即去寶佳擔任顧問，廖燦昌在寶佳擔任顧問後，合庫即放貸48億給寶佳。不過爭議相當多的廖燦昌，據報在去年被民進黨內要員「力薦」下回到公股第一金控任董事長兼一銀董事長，不過，廖燦昌近日因時任合庫董事長涉入遠航案被起訴。天下日前就報導，寶佳政商人脈廣，藍綠通吃，不過身為北台灣推案最大的建商寶佳集團，建案品質堪慮，針對媒體詢問住戶提出的訴訟案，也拒絕受訪回應，而寶佳直攻台新金控入股過程也是爭議多多。

另一個待拆炸彈是電視台買賣回扣案。報導引用知情人士消息指出，這起回扣案的開價金額高達20億之多，並且這名「回扣涉案人」呼之欲出，恐怕將會引發另一場軒然大波。第四個炸彈是蔡英文競選經費疑遭有心人巧立名目搬走2千7百萬。

報導中的第五個炸彈是遠航超貸案，裏面又有廖燦昌的影子。7月30日北檢偵結這起遠航超貸的掏空案，已經起訴10人，包括時任合庫董事長廖燦昌疑似壓屬下超貸予遠航，還有當時的合庫副總、現任土銀董事長黃伯川，及當時的合庫協理、現任合庫總經理陳世卿、台北分行協理林文理等多位公股高層及經辦人員。過去護航廖燦昌的幾位民進黨人士，恐怕會是另一波遭調查的對象。弊案接連爆，等著蔡英文總統一一面對。