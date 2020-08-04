跨文化自在生活 台灣新二代返鄉培力環遊比利時15天

磊佑(後)及幼時的朋友一起參觀布容城堡(翻攝自海外培力計畫臉書) 磊佑(後)及幼時的朋友一起參觀布容城堡(翻攝自海外培力計畫臉書)

爸爸來自比利時的司馬磊佑，透過移民署「新住民及其子女海外培力計畫」與爸爸一同回到故鄉比利時；比利時總共有11個省份，每個省份都有具代表性的文化遺址，出發前先將想要去的省份、景點列出來，並將交通、時間等因素放入考量之後，規劃出一趟探訪比利時歷史的旅行。

磊佑的爸爸畢業於建築系，相當熱愛研究歷史建築，這一趟旅程不僅是讓磊佑增廣見聞，同時也讓他了解爸爸的專長，增加父子間的共同話題。

磊佑曾在比利時住過一段時間，姑姑特別安排磊佑的朋友到家裡相聚，這讓他感到相當驚喜，也一起進行比利時的歷史探訪，爸爸帶著他們一起參觀通格倫Teseum博物館，這裡有展覽教堂底下及附近考古發掘的文物以及宗教物品，也推薦大家到比利時旅遊時，一定要來看看。

除了Teseum博物館之外，與家人還到了高盧羅馬博物館參觀，導覽員解說歷史的方法相當生動，讓人印象非常深刻。通格倫還有歷史悠久的羅馬城牆，從羅馬時期就聳立在這裡，看著羅馬城牆及其他文物，就像是回到了羅馬時代。

另外也參觀了滑鐵盧戰爭紀念館，認識滑鐵盧戰役的歷史；紀念館內擺放許多軍服與武器，還有滑鐵盧戰場的壁畫，讓人感受到當時戰爭的氛圍。

磊佑的爸爸表示，很感謝移民署舉辦海外培力計畫，讓他們能夠一起探索比利時的歷史，在與家人、朋友相處的過程中，也能感受到磊佑法語有明顯的進步，所用的詞彙也比較豐富，此趟旅程最大的收穫能學習在兩個不同跨文化間自在的生活。

移民署指出，本屆「新住民及其子女海外培力計畫」總共有36組77人成行，更多同學的生活紀實影片歡迎透過內政部全球資訊網、移民署全球資訊網及新住民培力發展資訊網及活動臉書粉絲專頁觀看。（新聞轉載自新住民全球新聞網）