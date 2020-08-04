宛若浩劫重生！三男困太平洋無人島 沙灘寫下SOS終獲救【影】

受困太平洋無人島的3名男子於沙灘寫下斗大SOS（圖/美聯社） 受困太平洋無人島的3名男子於沙灘寫下斗大SOS（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）根據美聯社於4日的報導，有3名男子日前於太平洋航行旅遊，卻嚴重偏離航道，加上燃料耗盡，被迫停留在西太平洋的無人島上近三天。為了求救，他們在沙灘上寫下斗大的SOS，最終被來自澳洲與美國的搜救隊發現。受困孤島之情況讓人想起電影《浩劫重生》，所幸3男獲救時並無大礙。

3名男子於7月30日從密克羅尼西亞聯邦(Micronesia)的普拉瓦特(Pulawat)環礁出發，搭乘長約7米的小船，預計航行43公里到達普拉普(Pulap)環礁，然而他們竟失去方向，駛離原先航道達190公里之遠，來到西太平洋上無人居住的皮凱洛特島(Pikelot Island)，在燃料已耗盡的狀態下，決定以此戲劇化的方式對外求援。

來自關島的美國搜救隊於3天後發現沙灘上的SOS字樣，並請求澳洲的支援。原先在夏威夷進行軍事演習的澳洲軍艦因此轉而航向該區加入來救援行動。對此，澳洲海軍指揮司令Terry Morrison感到相當自豪，他認為確保所有海上人員生命的安全是他們的義務。

3名男子被救援時健康狀況良好，由澳洲的軍事直升機遞送食物與水，密克羅尼西亞聯邦(Micronesia)的巡邏艦則負責將他們帶離該無人島，結束這場驚險的意外。