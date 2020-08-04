台灣國健署：45歲以上5成腰圍超標　易引發三高慢性病　罹患心血管疾病風險高出2倍

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）據國健署最新調查，45歲以上高達一半人口有過重或肥胖問題，中年男女約每２人就有１人腰圍超標，這種因荷爾蒙變化導致的代謝力下降，將從內臟脂肪堆積、腰圍變粗開始引爆一連串的三高連鎖反應，若不即時管控腰圍，結果就是三高慢性病，若不幸惡化至需要長照，將衍伸超過300萬的支出，可謂傷身又耗財！

千禧之愛健康基金會常務董事台中榮總許惠恒院長表示，中年之後男女代謝力會隨著荷爾蒙變化而逐漸降低，使內臟脂肪堆積並增加胰島素阻抗性。相較於男性因應酬聚餐而較早開始腰粗，女性則是中年後逐漸明顯，不但臀部的皮下脂肪仍在，腰部的內臟脂肪也開始快速堆積，引爆一連串的三高連鎖反應，若不即時管控腰圍，結果就是三高慢性病，且罹患心血管疾病風險便高出正常人2倍、高血壓4倍、糖尿病6倍。

許惠恒院長還進一步指出，根據不久前發表的健保支出統計，代謝性疾病如第二型糖尿病、高血壓、慢性缺血性心臟病、慢性腎病加總後逾千億，不僅造成國家財政負擔，若不幸惡化，演變至失能需要長照，更會增加個人及家庭支出。以長照每月需額外花費2萬元到4萬元，國人一生中平均長照需求時間約7.3年來算，就高達175萬元至350萬元，可說傷身又耗財。

此外，關於目前還未能平息，同時也是國人最關心的新冠肺炎，許惠恒院長也特別提醒，英美官方皆已將「肥胖」列入警示民眾易演變為新冠肺炎重症的風險因子。以英格蘭公共衛生署(PHE)引用的ICNARC統計來說，新冠肺炎重症病人中，加總輕度到重度肥胖者可達38.5%，而美國紐約市區醫院也分析出37%的確診者為肥胖者。

在台灣，45歲以上有高達一半人口有過重及肥胖問題 (BMI在24-27 kg/m²為過重，BMI ≥27kg/m²為肥胖），對此不可不慎。若是已確認為慢性病的患者也需要更加注意，有研究顯示新冠肺炎死亡人數中，三分之一是糖尿病患者(33.2%)，而糖尿病人若罹患新冠肺炎，死亡風險會增加2倍。

面對中年代謝力降低，千禧之愛健康基金會特別推出「固定量腰、健康飲食、轉肌運動」3關鍵：

固定量腰：減肥的人常常一天量兩次體重，但腰圍呢？腰圍就是醫學上內臟脂肪堆積的指標，建議中年後每個月都量一次，且謹記國健署的標準：男性腰圍「應小於」90公分，女性腰圍「應小於」80公分。 選擇健康的飲食：我國19~64歲成人每日平均乳品攝取不足1.5杯者高達99.8%，蔬菜攝取量不足3份為86%、堅果種子不足1份為91%，建議民眾應特別加強攝取。主食類中全穀雜糧也建議至少達三分之一(代謝症候群患者更建議提高到二分之一以上)，以使營養均衡。 維持動態生活習慣：除了有氧運動外，更不能忽略以阻抗型運動搭配優質蛋白質來進行「轉肌」，因提昇肌肉量也可提升身體代謝率，是瘦腰與管理身材的不二良方。

為了讓更多民眾關注與了解量腰的重要性，千禧之愛健康基金會自2006年起投入代謝症候群防治宣導，今年再度攜手國民健康署和統一集團呼籲民眾養成固定量腰習慣，遠離「代謝懸崖」。民眾可於8月8日(父親節)上午至全台670家7-ELEVEN千禧血壓站門市量測腰圍與血壓，到場民眾可獲得卡娜赫拉獨家版量腰尺，以及將多項健康商品免費帶回家。活動資訊請見「八九量腰日」及「第十二屆全國健康日」。