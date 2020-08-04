【8月7日霸氣升空】星宇航空「類出國」行程　K董張國煒執飛班機188席秒殺！

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「類出國」行程正夯，繼長榮航空、中華航空等推出類出國行程之後，星宇航空也宣布推出類出國行程，由董事長張國煒親自駕駛，限量188個名額，今天(4日)起開賣。

星宇航空指出，限量188個名額將從4日早上10時起，在旅遊平台KLOOK上販售，經濟艙搭機體驗每人新台幣4688元起，同時並有機加酒組合供旅客選購。結果不出所料，星宇官方臉書PO文指出：

➡「 純飛行體驗 」 和 「 商務艙＋大溪威斯汀 」 30秒內完售 ➡「 其他機＋酒 」套餐5分鐘內完售

星宇航空飛行假期體驗 #K董執飛班機188席 | 均已完售 感謝粉絲力挺，今日創下188張機票再度秒殺的空前佳績。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，民眾無法出國旅行，不少航空公司近期都推出「類出國」行程，引發民眾搶購熱潮。

長榮航空7月29日開賣「類出國」航班，華航7月30日販售「微出國」班機，都是一推出就秒殺。

星宇航空的類出國行程由星宇航空董事長張國煒親自執飛，預計8月7日上午11時從桃園機場起飛，沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，這次也特別申請降低飛行高度，若當天能見度良好，旅客將可自高空鳥瞰台灣，展開一場藏有彩蛋的無菜單風景導覽，接著再次沿著東海岸回到桃園機場，航班全程飛航時間約3小時。

星宇航空也安排遠機坪登機，讓旅客有機會搭乘接駁車Link Monster前往機坪，並展示多種勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客，也特別安排專業地勤同仁駐點講解每台車性能與工作任務。