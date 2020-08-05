〈時評〉李登輝被蔣經國給比下去了？

晨起閱讀自由時報，看到8月4日自由廣場朱言貴君所寫「李登輝欠缺的遠見」一文，直言「對中華民國未來的長遠發展卻留下極大的陰影」、「藍綠對立嚴重」、「兩岸關係惡化」等都跟李登輝脫不了關係，所以結論是「儘管號稱第一位台灣人總統，卻被蔣經國給比下去了」。瞠目結舌之餘，更有如鯁在喉、不吐不快之處。

首先，政治人物不可能是完人，蔣經國、李登輝當然分別有其優缺點，在兩人都已告別人生舞台後，其執政的是非功過也自然到了蓋棺論定的時候。

總的來說，李登輝的「民主先生」封號，不是來自於國內拍馬逢迎者的諂媚，而是國際媒體認證的桂冠。蔣經國當家作主的那些年代，坊間則通常以「白色恐怖、特務統治」名之──那是個黨內殖民打壓、黨外抗爭犧牲（如美麗島事件、黑名單）嚴重的肅殺年代，反民主的黨禁、報禁，是蔣經國死前半年在國內外壓力下才解除的：內既有駭人聽聞的林宅血案、陳文成命案，外更有情治頭子伙同黑幫份子遠赴美國滅口《蔣經國傳》作者的江南命案（不是蔣經國示意、默許，也表示蔣經國用人與識人之明出了問題）。李登輝、蔣經國，誰給比下去了？

其次，蔣經國死而後已的兩任總統，分別得老代表的1184票（得票率94.87％）與1012票（得票率95.11％）；李登輝的兩任總統，分別得老代表的641票（得票率95.96％）與全民的5813699票（得票率54％）。蔣經國如果有心要總統直選，自是一呼百諾，誰敢說個不字？李登輝在馬英九們「委任直選」的掣肘下，終讓全民直選成真，當滿兩屆總統後，拒絕鑽法律漏洞繼續競選第二次的全民直選大位，民主的素養、格局的高下、對台灣未來的民主發展，李登輝、蔣經國，誰給比下去了？

當然，蔣經國也有李登輝不如的地方。台灣地理位置無法遠離（共產）中國，在武漢肺炎與香港國安法先後出爐的今天，心態遠離中國以策安全、以遠離奴役之路已然多數國人的共識。難得的是，對共產黨有長期親身體驗的蔣經國，早在1979年即揭櫫不接觸、不談判、不妥協的「三不政策」，比李登輝的戒急用忍更剛烈強硬！是則，所謂的兩岸關係，由蔣介石的反攻大陸、殺朱拔毛，到蔣經國的不接觸、不談判、不妥協，再到李登輝的戒急用忍，兩岸關係惡化（甚至於不相往來）的，是誰啊？

李登輝是蔣經國一手重用提拔起來的，李登輝至死也未曾對蔣經國有任何難聽的惡言，光這一點，蔣經國就極有遠見；反之，李登輝不遺餘力一手重用提拔連戰，最終遭其反咬一口，又拉起把虛構的九二共識當神符的馬英九的手高喊新台灣人，何嘗不是知人知面不知心的敗筆？

（作者為新竹教育大學退休副教授)