〈時評〉蔡英文讓卡位戰降溫 避免提前跛腳

總統蔡英文3日在總統府回應立委涉收賄案，提醒所有 執政團隊「升官發財，請走別路」，執政目標是為讓台 灣更好，切勿因一時疏忽，砸掉人民的信任... 總統蔡英文3日在總統府回應立委涉收賄案，提醒所有 執政團隊「升官發財，請走別路」，執政目標是為讓台 灣更好，切勿因一時疏忽，砸掉人民的信任。 中央社記者鄭傑文攝 109年8月3日 (來源 中央社)

蘇嘉全請辭總統府秘書長後，短短一天時間，蔡英文總統立刻延攬李大維出任總統府秘書長，罕見的快動作，也透露出不尋常的訊息，這意味著蔡總統火速讓派系卡位戰降溫，要避免後蔡英文時代提前到來。

蘇嘉全因為親人涉入弊案，不想造成蔡總統的困擾，決定請辭總統府的職務，蔡總統准辭後，宣布由劉建忻代理總統府秘書長，外界還在猜測人選之際，時隔不到24小時，蔡總統親自主持記者會，正式宣布由李大維接任總統府秘書長。

截至目前為止的訊息，蘇嘉全請辭並不是因為他個人有弊案，因此，蘇嘉全臨時請辭，總統府並沒有接任人選，否則不會先宣布由劉建忻代理，但蔡總統急著補上這個人事案缺口，可見一定有其他重要考量。

根據黨政人事透露的消息，由李大維出任總統府秘書長，是因為台灣在後疫情時代的國際角色更為吃重，需要靠李大維來幫忙打國際盃，另外就是面對美國總統大選在即，國際及區域局勢的動態變遷等情勢下，需要有國際事務經驗的人士來幫忙。

除了這些以外，黨政人事還說，因為宣布由劉建忻暫代秘書長後，隨即傳出各種繼任秘書長人選，包括民進黨前主席卓榮泰、現任民進黨秘書長林錫耀，前任秘書長洪耀福等人，為了不讓執政團隊陷入被刻意操作的派系糾紛中，所以才會迅速決定人選，更是要展現蔡政府「排除黨內派系思維」。

黨內卡位戰，隨時都在開打，只要重要職務出現遺缺，各路人馬都會角逐，總統府秘書長當然不例外，而蔡總統很快出手擺平這一場暗潮洶湧的人事鬥爭，絕對有她背後的考量。

因為從今年內閣微幅改組以來，各派系都在爭權奪利，甚至就連警察人事的鬥爭也檯面化，如今，總統府秘書長出缺，各派系又開始放話，在民進黨立委涉弊之際，若再有人事卡位的紛爭，勢必再度重創民進黨形象。

其次，蔡總統想藉此證明她才是綠營的老大，畢竟，每位總統邁入第二任後，都會陸續出現跛腳現象，只是時間快慢，蔡總統透過人事布局，展現她仍大權在握，目的是不想太早進入後蔡英文時代，以維持她在黨內的統治威信。