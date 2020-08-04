宜蘭礁溪山形閣・第1回山形祭り　 不出國 也能體驗東北四大祭典的山形縣節慶

山形花笠祭是日本東北最具代表性的夏日祭典之一，於每年8月5日至7日之間舉辦為期3天的祭典，作為東北四大祭之一，每次祭典期間都湧進上百萬人，參加的人們可以享受在全長1.2km的市中心主要街道上一起跳舞及遊行，他們所跳的強力舞蹈，就是山形的夏天代表，被稱為花笠舞。各個參加團體都會身著統一服裝，手中拿著花笠 (hanagasa)，上面以山形之花「紅花 (beni hana)」為裝飾，上萬名身穿鮮豔服飾的舞者隨著「Yassho、Makasho」的口令之下，在山形市內主要街道上翩然起舞。

日本花笠祭今年因疫情停辦，而山形閣因應著宜蘭縣與山形縣的友好城市關係、與福泰飯店集團廖東漢總裁亦為山形縣的觀光大使之原故，山形閣特別在2020年8月1日舉辦第一回山形祭，並邀請到宜蘭縣縣長、礁溪鄉鄉長、公益財團法人日本台灣交流協會代表及副代表星野光明，以及山形縣人會等台日相關觀光旅遊業貴賓與會。

為展現花笠舞之美，特邀宜蘭縣國華國中原住民舞蹈團，在現場演出「力與美」以及「女性柔」這兩種版本的花笠舞。而慶典最有趣的，莫過於親身體驗，所以現場老師也解說動作並邀請來賓群舞，飯店更準備了山形縣屋台料理與來賓同享，讓現場賓客彷彿置身在日本東北祭典中，感受不同一樣的旅行氣氛。除了下午慶典的表演與屋台料理之外，山形閣在七、八月的週末也都有山形縣著名的劍玉、將棋活動供住宿賓客免費體驗哦！

在山形祭的晚宴上，將宜蘭縣的在地食材與山形縣的特色食材做出完美結合，以向兩個友好城市做出款款同享與同樂之意，此外還有劍玉現場比賽、山形縣的製酒文化與山形縣稻米達人的趣味分享；山形閣促進宜蘭縣與山形縣「友好城市合作」的農業、觀光推廣更密切的交流。

山形閣在當初設計時，就將宜蘭原住民文化、宜蘭在地「山」的特色融入其中，同時也將日本山形縣的物產館為山形縣的推廣處。將山形閣稱之為台日文化的交流聖地也不為過；此次活動的舉辦是對雙方文化的尊敬與延展，期待兩國兩地的文化、藝術、農業、觀光，藉此次呈現，讓更多人知道宜蘭縣與山形縣之美與特色。