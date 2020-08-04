〈時評〉憶李登輝前總統　盼太空科技提升台灣國防安全

有台灣民主先生的李登輝前總統於7月30日與世長辭，享耆壽98歲。他是我國第一位民選總統，更是推動台灣太空計畫的重要推手，也是主張開發小衛星的人，而這個想法和我當時接任「國家太空計畫室主任」一職不謀而合。

李前總統是一位政治人物，但在科技與經濟等各領域都有深入研究，這是鮮少人知道的事。記得有一次，他把我叫進他的辦公室時，跟我分享為何台灣一定要發展太空計畫。

他說：「不要看美國太空總署(NASA)在做這些事。台灣這塊土地雖然不大，但也可以發展屬於自己的太空科技，因為它可以帶動科技發展，在台灣的國防安全上更扮演重要的角色。只可惜，很多人都不懂這些。」

李前總統一直關注國際科技與經濟的脈動，當時他就有一個想法就是要讓衛星兼具商業與軍事的用途。所以，一直希望可以在台灣推動中小型衛星的發展。

由於時空背景不同，中小型衛星的發展計畫在當時受到阻擾，到了最後卻沒能跟上世界各國的腳步，如今只能眼看著像是Space X, Amazon與One Web等國際知名公司，成功的研發中小型衛星。

我和李前總統的談話彷彿就在昨日，對於他對太空科技的看法，讓我印象深刻。

台灣民主先生一生發表無數演說，無論是在經濟、農業、建設等領域都能提出他的看法與規劃。令人好奇的事，當時已經80多歲的國家領導人是如何清楚又精準的掌握國內外各產業的脈動呢？

原來，李前總統是一位博學之士，他告訴我，他有空時就會看書，尤其是日文書。他看的不只是政經方面的書，還有科技類、農業方面、建築類等各種產業的書，只為了暸解其他國家在各領域的發展狀況，並吸收新知識。

李登輝前總統用他的方式愛台灣。他在1988年繼任「中華民國」總統和國民黨主席，並在1996年成為首位民選總統，在他12年總統任內陸續做了些改革，從帶領台灣結束了威權體制、邁向民主轉型，只為今日的民主政治打下良好的基礎，建構屬於我國的主體性，讓世界看見台灣，國際媒體於是尊李前總統為「民主先生(Mr. Democracy)」。

「阿輝伯」謝謝您對太空科技的支持，願您一路好走。