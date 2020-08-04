  1. 首頁
  2. 政治

高雄市長8/15補選　中選會: 5日起不得發布民調 違者可處50萬以上500萬以下罰鍰

■5日零時起至15日下午4時止，不得發布有關候選人或選舉的民意調查。 ■15日零時起，也不得從事競助選活動。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/04 11:20
左起依序為高雄市長補選參選人陳其邁(民進黨) 、吳益政(民眾黨)、李眉蓁(國民黨)。 (TN合成) 

左起依序為高雄市長補選參選人陳其邁(民進黨) 、吳益政(民眾黨)、李眉蓁(國民黨)。 (TN合成) 

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市長補選15日將進行投票，中央選舉委員會今天(4日) 提醒，5日零時起至15日下午4時止，不得發布有關候選人或選舉的民意調查，15日零時起，也不得從事競助選活動，違反者，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。

中選會上午發布新聞稿指出，公職人員選舉罷免法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉的民意調查資料，也不得加以報導、散布、評論或引述。

中選會呼籲政黨、候選人、民調機構、所有媒體及民眾，遵守選罷法規定。

中選會新聞稿原文如下:

高雄市第3屆市長補選將於109年8月15日舉行投票，中選會及高雄市選舉委員會提醒，自109年8月5日零時起至8月15日下午4時止，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查，亦不得加以報導、散布、評論或引述，而且，投票日當天零時起，也不得透過社群媒體或任何方式從事競助選活動，違反者，處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。

中選會說明，公職人員選舉罷免法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

中選會及高雄市選舉委員會特別呼籲政黨、候選人、民調機構、所有媒體及民眾，都應該遵守選罷法之規定。
高雄市長補選
中選會
民調
禁止
助選
競選
罰鍰

相關新聞

台灣民眾黨順利召開大會、挺過「滅黨」危機　主席柯文哲仍面臨嚴峻挑戰
台灣民眾黨順利召開大會、挺過「滅黨」危機　主席柯文哲仍面臨嚴峻挑戰
2020/08/03 11:20
【高雄市長補選政見發表會】 藍綠白聚焦統籌分配款 李眉蓁頻吃螺絲遭虧讀稿機
【高雄市長補選政見發表會】 藍綠白聚焦統籌分配款 李眉蓁頻吃螺絲遭虧讀稿機
2020/08/01 17:32
高雄市長補選號次抽籤：陳其邁1、吳益政2、李眉蓁3
高雄市長補選號次抽籤：陳其邁1、吳益政2、李眉蓁3
2020/07/15 11:06
【高雄市長補選】陳其邁、李眉蓁不約而同開直播　吳益政成立競選總部•誓言「兩年做20年的工作」
【高雄市長補選】陳其邁、李眉蓁不約而同開直播　吳益政成立競選總部•誓言「兩年做20年的工作」
2020/07/13 16:45
【台灣高雄市長補選】柯文哲輔選吳益政砲打藍綠　李眉蓁：政治術語、不足為奇
【台灣高雄市長補選】柯文哲輔選吳益政砲打藍綠　李眉蓁：政治術語、不足為奇
2020/07/05 16:02