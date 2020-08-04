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【更新】資深藝人羅霈穎驚傳猝逝•享年59歲　性格豪爽•「東區羅姊」縱橫演藝圈39年

■原名羅璧玲的羅霈穎家境富裕，從小不愁吃穿。其大哥為著名現代詩人及畫家羅青哲，弟弟為羅志堅。■今年59歲、性格豪爽的羅霈穎被稱為「東區羅姊」，出道39年，過去以犀利發言，和其他藝人之間的幽默、勁爆互動，讓觀眾印象深刻，是綜藝節目及談話性節目的常客，並與已故資深藝人于楓情同姊妹。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/04 09:16
圖為2015年9月26日羅霈穎出席第50屆電視金鐘獎頒獎典禮。（中央社檔案照片）

圖為2015年9月26日羅霈穎出席第50屆電視金鐘獎頒獎典禮。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）資深藝人羅霈穎 (原名羅璧玲)驚傳猝死，享年59歲，因友人多日聯繫不上，不放心到羅霈穎位於八德路三段住家查看，才發現她已身亡。

羅霈穎和數名友人原本相約2日聚會卻失聯，一名友人知道羅霈穎住家兼工作室的大門密碼鎖號碼，於3日晚間上門查看，不料一開門就發現羅霈穎身亡仰躺床上，立即通報警消到場協助。警消獲報到場，初步排除外力因素，將相驗釐清死因。

中央社報導，北市警消3日晚間9時30分許獲報，指松山區八德路三段一處大樓需救護案，但派員到場發現女子已明顯死亡，因身上已出現屍斑，初判死亡時間超過1天，身上無明顯外傷，床頭上有安眠藥。據了解，羅霈穎有長期服用安眠藥習慣。

警方初步已排除外力因素介入，將調閱相關監視器追查，詳細死因將待檢方4日相驗釐清，也已通知羅霈穎的哥哥處理相關後續事宜。

羅霈穎2019年上節目曾透露，因有服用安眠藥習慣，半夜起床不慎摔跤，造成左手臂及右腳踝骨折，左小腿脛骨皮膚也縫了多針，休養近一年，身體狀況才好轉。2012年初，羅霈穎也曾因父親病逝，一度淡出螢光幕沉寂半個月後，才開始上節目露面。

她最後公開受訪為3月至國標舞老師劉真靈前弔唁，當時羅霈穎穿著一身素黑戴著口罩。她談及劉真的藝人丈夫辛龍狀況時，曾感嘆對方可能8年、10年都難走出傷痛，希望好友們若有時間，能夠抽空陪伴辛龍。

今年59歲、性格豪爽的羅霈穎被稱為「東區羅姊」，出道39年，過去以犀利發言，和其他藝人之間的幽默、勁爆互動，讓觀眾印象深刻，是綜藝節目及談話性節目的常客，並與已故資深藝人于楓情同姊妹。

原名羅璧玲的羅霈穎家境富裕，從小不愁吃穿。其大哥為著名現代詩人及畫家羅青哲，弟弟為羅志堅。

因為熱愛表演，她高中畢業後就跑去酒吧打工，兼差當模特兒，讓觀念傳統的父親氣得痛罵「敗壞門風」，也讓倔強的羅霈穎離家出走。

但這也意外讓羅霈穎走出一條演藝之路。1980年，羅霈穎被資深製作人周遊相中，在電視劇「神勇嬌娃」演出踏入演藝圈。之後在綜藝節目「黃金拍檔」擔任助理主持人，縱橫秀場多年，看盡秀場興衰，也養成羅霈穎大砲個性，凡事直言不諱。

儘管羅霈穎靠秀場賺了一筆儲蓄，但在30多歲那年，因投資失利慘賠。不過羅霈穎後來靠著工地秀及房地產投資翻身，在中國與台灣擁有5處房產，年收入破百萬。

7月30日羅霈穎曾在私人臉書貼出自拍照並發文談論三倍券利弊，留言處也與網友互動，有朋友詢問最近有推薦什麼電視劇，她也熱心回應。

羅霈穎本將於12日度過60歲生日，沒想到卻驚傳噩耗，讓人不勝唏噓。

羅霈穎小檔案（資料來源: 綜合報導)

本名：羅璧玲 (2005年改名羅霈穎)

生日：

1960年8月12日（中央社)/1959年8月12日 (維基百科)

學歷：

基督教書院

崇光女中

經歷：

曾在 Citibank (China) 工作

1980年以華視單元劇《神勇嬌娃》踏入演藝圈，陸續拍攝多部電視劇、電影與電視節目主持

節目主持：

黃金拍檔、我愛星期六 冰上璇宮、天天星期天、九點麻辣燙、命運大不同…等

電視劇演出：

神勇嬌娃、媽媽 吉利 小叮噹、愛在他鄉、吹鼓吹彩霞飛…等

電影演出：(演員表列名: 羅璧玲）

胭脂虎 (1981)
飛越補習班 (1981)
台北甜心 (1982)
四年二班 (1982)
人蛇大戰 (1983)
帶劍的小孩 (1983)
鬼馬天師 (1984)
花月正春風大結局 (1987)
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