颱風哈格比逐漸遠離台灣　氣象局：預計晚間解除海上颱風警報

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）颱風哈格比（Hagupit）今（3）日轉為中颱並持續影響全台，除出現淹積水、道路災情外，北台灣又較為嚴重，還出現公務落水及騎士摔倒等意外，造成一死一傷；不過，中央氣象局晚間表示，颱風哈格比已逐漸遠離台灣，預計將在晚間解除海上颱風警報。

根據最新氣象資料顯示，今年的第4號颱風哈格比中心目前在基隆北方海面，持續向北北西移動，對台灣北部海面仍構成威脅，海上航行及作業船隻也應嚴加戒備；不過，氣象局晚間也表示，颱風哈格比已逐漸遠離台灣，若路徑無特殊變化，預計將在晚間11時30分解除海上颱風警報。

中央氣象局表示，受到颱風外圍環流影響，台北市、新北市、桃園市，以及台中市今日已有局部豪雨發生，預計今晚至明（4）日南部地區仍有局部大雨發生的機率，今晚北部沿海區亦有局部較大雨勢。

此外，台灣西半部、東北部、東南部（包括綠島及蘭嶼）、恆春半島沿海地區、馬祖、金門，以及澎湖有較強陣風並有長浪發生。

氣象局晚間8時的最新觀測指出，哈格比颱風中心位置在基隆的北方約200公里之海面上，以每小時23公里速度向北北西進行；中心氣壓978百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑100公里，十級風暴風半徑40公里。

而豪大雨也為全台各處帶來災情，根據中央災害應變中心統計資料顯示，受到哈格比颱風影響，今日共出現174件災情通報，包括淹積水、路樹倒塌，以及道路災情等；目前大部分淹積水已排除。

其中，台北市北投區下八仙抽水站一名齊姓男職工疑似在進行攔汙柵作業時不慎落水身亡，但詳細事故原因仍待後續調查釐清；而根據中央社報導，另有一名機車騎士今日午間在台北市內湖區因遇路樹倒塌而自摔，隨後送醫治療。