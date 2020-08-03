互設代表處後　傳索馬利蘭擬準備承認台灣

外交部長吳釗燮（右）2月26日與來台訪問的索馬利蘭外長穆雅辛簽署議定書，同意兩國互設代表處（照片來源：外交部／中央社提供） 外交部長吳釗燮（右）2月26日與來台訪問的索馬利蘭外長穆雅辛簽署議定書，同意兩國互設代表處（照片來源：外交部／中央社提供）

繼台灣與索馬利蘭議定互設具官方性質的代表處後，「索馬利蘭紀事報」今天報導，索馬利蘭總統已指示親信探索與台灣強化雙邊關係的作法，以及相互承認的可能性。

「索馬利蘭紀事報」（Somaliland Chronicle）引述消息人士指出，索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）已指示要仔細研究美國國會近期通過的「台北法案」，並立即向他提出相關建議，以及單向承認台灣利弊的風險分析報告。

為因應中國阻撓他國與台灣建交或與台灣維繫外交關係的激進政策，美國國會今年3月通過「台北法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act，即台灣友邦國際保護及加強倡議法案）。

報導指出，「台北法案」第3條明文鼓勵其他國家與台灣建立外交及雙邊關係，且不鼓勵任何國家採取損害台灣的舉措。

中國駐索馬利亞大使覃儉昨天再度抵達索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa），這是他今年第三度造訪當地；但據消息人士透露，阿布迪拒絕接見覃儉。

目前尚不清楚覃儉再度訪問哈爾格薩的原因是否與索馬利蘭可能承認台灣有關；索馬利蘭先前已拒絕中國要求終止與台灣發展關係的要求。

位於「非洲之角」的索馬利蘭與台灣7月初宣布互設代表處。美國白宮國家安全會議（NSC）曾表達樂見索馬利蘭與台灣建立新關係。

索馬利蘭共和國於1991年宣布自索馬利亞獨立，但國際未普遍承認其國家地位。

據「索馬利蘭紀事報」另一篇報導，覃儉抵達當地與索馬利蘭外交部官員及總統辦公室的代表會談，沒有拜會總統阿布迪的行程。