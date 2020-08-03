現任前朝官員、朝野代表入列治喪大員　總統府：展現對李登輝開創台灣民主多元新時代的敬意

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（3）日特派副總統賴清德主持前總統李登輝治喪大員會議，並派任行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等32位現任及前朝官員、朝野政黨代表，以及民間領袖為治喪大員。

總統府今日午間發布新聞稿，除由賴清德主持治喪大員會議外，今日剛獲任命的總統府秘書長李大維也將擔任治喪大員，並負責協調相關事宜。

除此之外，獲特派為治喪大員的執政團隊官員還包括蘇貞昌、游錫堃、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長陳菊、國家安全會議秘書長顧立雄、內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮，以及國防部長嚴德發。

前朝官員則包括前副總統連戰、前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、前司法院長翁岳生、前考試院長許水德、前監察院長錢復、前總統府秘書長吳伯雄、前總統府秘書長黃昆輝。

政黨代表則有親民黨主席宋楚瑜、中國國民黨主席江啟臣、台灣民眾黨主席柯文哲、時代力量代理黨主席邱顯智，以及台灣團結聯盟黨主席劉一德。

另有民間領袖擔任治喪大員，包括彭明敏、辜寬敏、張忠謀、黃崑虎、李遠哲、彭淮南、王文淵，以及陳博志等，全數共32名。

總統府發言人丁允恭表示，治喪大員的組成體現國家對李登輝開創國家民主及多元新時代的敬意，由政府代表、李登輝的故舊與部屬、朝野各主要政黨代表，以及民間領袖所組成。

丁允恭指出，對於李登輝的治喪事宜，亦係依循體制與慣例辦理，過去前總統嚴家淦、前副總統謝東閔，以及前副總統李元簇均由當時的總統指派治喪大員，召開會議協助家屬處理治喪事宜，以表彰其對國家社會之重大貢獻。

丁允恭提及，總統府已於上週成立工作小組，首次治喪大員會議也將會於近日召開，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身份的原則下，與家屬密切洽繫，妥善辦理李登輝治喪事宜，務求典禮哀榮隆重。