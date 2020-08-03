協助跨國銜轉生融入臺灣 新二代用心教授正確環保觀念

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）中壢為全臺新二代人口最多的鄉鎮，由教育部青年發展署桃連青年志工服務站（中原大學）與台灣新住民萌芽協會合作的「我行我塑」營隊，即以透過青年志工們精心安排的活動，協助跨國銜轉生的孩子們認識正確的環保觀念。

「跨國銜轉生」指的是在國外長大、轉學回臺灣就讀的新二代孩子，在母語不是中文，也不了解臺灣風土民情的情況下，要怎麼融入臺灣社會？

「難學的不是中文，是異鄉的潛規則。」專門輔導新二代融入臺灣社會的新萌芽發展協會理事長陳暐傑說。

當跨國銜轉生剛來到臺灣時，他們面對的不只是語言上的隔閡，還有各種文化上的差異，而衛生及環保觀念也是其中之一。因銜轉生的原生國家與臺灣資源回收的習慣不盡相同，為期五天的「我行我塑」營隊，志工們透過戲劇與舞蹈，還有一些手作課程，將議題變得輕鬆有趣，讓小朋友在遊戲的過程中建立環保觀念。

參加活動的志工大多是來自中原大學服務學習種籽團，中原大學本身與新萌芽協會合作多年，除了環保營隊外，還有課後輔導團隊，志工們每年辦營隊結束後都很捨不得與小孩分開。

五天的營隊中，小朋友們利用資源回收作畫、到郭元益工廠學做鳳梨酥，還有從志工們設計的戲劇中學習怎麼樣做環保。

活動最後一天的成果發表前，小朋友們帶著自己畫的邀請卡，到中原大學校園裡去邀請民眾參加發表會，有些較為害羞、不敢表達的孩子，透過這樣的方式建立自信，與陌生人互動。

陳宣穎說，跨國銜轉生沒有什麼不同，一樣是臺灣人，一樣是小朋友，只是透過這個活動讓他們更了解臺灣的習慣，志工們也因為要教導小朋友自己變得更好，更以身作則。