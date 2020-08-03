恐龍復活了！台灣博物館首創擴增實境導覽　互動式體驗增添科普樂趣

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)「台博掌上博物館」，為台灣的博物館首次運用「AR 室內定位導覽系統」使古生物及化石「復活」與觀眾互動，為科普教育增添更多趣味與可能性。

有沒有想像過電影「博物館驚魂夜」中博物館展品復活起來的劇情會真實上演呢？現在透過AR擴增實境科技就能實現願望！為積極推動台灣AR產業發展，由經濟部工業局支持，國立台灣博物館、宇萌數位科技及化石先生合作推出「台博掌上博物館」，首次運用「AR 室內定位導覽系統」使古生物及化石「復活」與觀眾互動，為科普教育增添更多趣味與可能性。

台博館館長洪世佑表示，台博館為讓觀眾更貼近博物館展示，以及容易理解展覽的知識內容，近年來借助科技的力量，創造學習環境提供兒童觀眾自主學習，透過五感體驗、互動探索的展示裝置，引導觀眾參與。此次AR導覽系統正好呼應博物館典藏加值與觀眾體驗的未來趨勢，在跨領域團隊的合作下，依據觀眾的需求，使古生物及化石「復活」，不僅讓博物館的導覽更多元化，也能為觀眾創造美好難忘的博物館經驗。



台博掌上博物館(圖/台博館)



台博掌上博物館(圖/台博館)

此次「台博掌上博物館」首次運用「AR室內定位導覽系統」，讓民眾能身歷其境的體驗展覽，除了有定點導覽與標示重點展品的功能，更結合3D影像讓原本靜態的化石或骨骼標本「動」起來。除了以科技為博物館典藏加值外，更使博物館教育形式多元化，讓個人行動裝置成為專屬導覽員，也為博物館的教育推廣及觀眾服務注入新的活力。

宇萌數位科技執行長白璧珍表示，宇萌花了兩年的時間發想設計及尋找應用場域，最後選定於博物館落實，因其同時具有教育性、知識性及娛樂性之意義，且此次運用將AR室內定位技術與AR平台整合，讓民眾進入館內使用手機就能即時體驗，實現了貼近人心的AR應用，相信未來AR擴增實境能深入更多場域，提供民眾豐富有趣的新體驗。

化石先生執行長蕭語富則表示，過去博物館使用多媒體科技作為展示媒介，尚無法呈現出展件最真實的樣貌，現在使用AR科技便能將古生物骨骼由長肉到完全復原的過程全面地呈現，不僅為觀展民眾帶來驚喜，未來更能為博物館帶來系統化的展覽應用。

「台博掌上博物館」規劃館外10個 LBS（即時定位服務）AR 集章活動、40個 AR 室內定位導覽，更「復活」了18件化石展品、還原2個中生代場景，未來將分期推出不同主題的AR互動體驗內容， 即日起至台博館古生物館可使用手機下載marq+ App體驗「台博掌上博物館」，詳情請至官網查詢。