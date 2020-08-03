台灣行政院文化獎開放受理　表揚傑出藝術文化人士終身成就

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 第40屆行政院文化獎自即日 起開始受理推薦，藉以表揚國內外傑出藝術文化人士的終身成就。

行政院為表彰對維護與發揚我國文化有特殊貢獻的人士， 每年皆辦理行政院文化獎受獎人遴選及評議工作， 並由文化部負責辦理該獎項行政作業。第40屆行政院文化獎自即日 起開始受理推薦，歡迎國內相關學術機關（構）、 文化藝術法人及團體踴躍推薦傑出藝術文化界人士參獎。

文化部表示， 行政院文化獎是由政府主辦並頒發之最高榮譽文化獎項， 藉以表揚國內外傑出藝術文化人士的終身成就。辦理至今已歷39屆 ，共有85位國、內外文化人士獲得行政院文化獎之殊榮。 行政院文化獎的獲獎者，對於我國藝術文化的傳承與發揚， 不僅具有重大貢獻，且影響深遠。

以第39屆獲獎者—朱宗慶先生及陳錫煌先生為例， 都是對於台灣文化發展有卓越貢獻者。 朱宗慶先生是華人世界獲得打擊樂演奏家文憑之第一人， 創立全台第一支專業打擊樂團及「TIPC台灣國際打擊樂節」， 藉以推廣打擊樂，讓台灣的擊樂與國際交流、與世界同步；陳錫煌先生則出身布袋戲世家， 為挽救傳統布袋戲式微與失傳之危機，傳承精緻掌中戲技藝，故而於 2008年復出成立「陳錫煌傳統掌中劇團」，他曾獲頒第2屆國家 文化資產保存獎（保存傳承類），被尊稱為「人間國寶」。

文化部說明，行政院文化獎受獎人提名範圍包含：文學、電影/影像 、美術、工藝、博物館、文化資產、音樂、戲劇/戲曲、舞蹈、 歷史、文化創意產業、流行文化等各項藝文領域，且不限國籍， 凡對我國各項藝文領域有傑出成就及貢獻之國內、 外藝文人士均可接受提名。

此外， 行政院文化獎評審作業過程嚴謹審慎，除經提名人以書面提名外， 尚須經提名委員以外三名委員審查同意，提出全體委員會議， 在三分之二以上委員出席及出席委員四分之三以上通過後， 報請行政院長核定，並以公開頒獎儀式，頒贈文化獎章及獎金， 表達行政院對於文化獎得獎人在文化領域成就與貢獻的重視。

第40屆行政院文化獎自即日起至109年9月30日止接受提名推 薦（郵戳為憑，逾期不受理），合於條件的藝術文化傑出人士， 請備齊相關表件，經由符合資格的提名人以書面具名推薦，並郵寄至 24219新北市新莊區中平路439號南棟17樓， 文化部綜合規劃司收（請註明：行政院文化獎提名書），洽詢電話為 02-8512-6777。 相關推薦提名規定及書表可向文化部索取或至文化部官網下載。