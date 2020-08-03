幼兒用藥與發燒迷思！退燒用酒精擦身?　台灣食藥署：刺激性太高　千萬母湯哦

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「我的孩子體溫只有攝氏34度，怎麼辦？」一位新手媽媽緊張地詢問藥師，她擔心孩子發高燒，在4小時內餵了診所開的一般藥和退燒藥，又讓小孩喝了退燒藥水，還用肛門栓劑來退燒。食藥署特邀請專業的郭建宏藥師，為大家破解新手爸媽們錯誤的用藥觀念。

郭建宏藥師說明，發燒是身體對抗病菌的正常反應，新手爸媽最常出現的錯誤用藥觀念，就是在小孩發燒時，過度使用退燒藥，還有用酒精擦拭孩子的身體來退燒，卻忽略酒精對寶寶的肌膚刺激性太高，以溫水擦拭較妥當。

此外，有些家長擔心孩童無法服用藥品，把藥磨粉後分裝待用，卻忽略磨粉過程中，恐有先前藥品殘留所引發的交叉感染風險，還有分裝份量不均的問題，最好的方式是選擇「兒童專用藥劑」，或是用切藥器，把藥品分成1/2或1/4，如要混入食品中讓孩童吃下，要避免與牛奶、葡萄柚、柳丁類果汁一起服用，並與醫師確認食品是否會影響藥效。

郭建宏藥師提醒，有些慢性病的孕婦會出現停藥的錯誤觀念，對於罹患慢性病的育齡女性，在計畫懷孕前可先諮詢醫師；若已懷孕者應與醫師討論用藥，並遵循醫囑，勿自行停藥，以免停藥的風險比正常服藥還嚴重喔！

另外，針對孕婦及嬰幼兒的用藥安全，食藥署提醒，薄荷油內含的薄荷醇（menthol），會抑制2歲以下孩童的神經系統，進而出現意識不清、喘不過氣等副作用；至於含「苯若卡因」（benzocaine）成分的止痛藥品，可能引起變性血紅素血症（methemoglobinemia），也禁用於2歲以下嬰幼兒；還有治療青春痘常見的A酸，不論是外用或內服，都潛藏讓孕婦生出畸胎的風險。