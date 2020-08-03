香港青年依親來台灣 創業結婚開展幸福人生

在經營咖啡店的同時，李英睿也從事皮革與刺青等手工藝創作 在經營咖啡店的同時，李英睿也從事皮革與刺青等手工藝創作

來自香港的李英睿，由於母親是出身基隆的臺灣人，因此一直對母親的原鄉抱持著很好的印象，於是他在高中畢業以後選擇來臺就讀大學，進而開展自己的人生新頁。

目前住在基隆市的李英睿，覺得香港的生活環境與空間過於狹窄，常常讓人感到壓力，來到臺灣上大學以後，喜歡上這裡的環境與生活腳步。大學就讀的是臺中的中興大學，主修與植物相關的科系，因此畢業後的第一份工作就從事與植物和環評相關的事情。

後來，李英睿在朋友的邀約下，開始轉往餐飲業發展。剛開始在韓式燒烤店、居酒屋等餐廳工作，之後又轉往一家日式和菓子甜品店擔任店長，也在那裡結識了日籍女朋友，也是現在的妻子。

結婚後的李英睿，和妻子在臺北市區經營一家咖啡店。雖然兩人都是來自國外的新住民，但都喜歡臺灣濃厚的人情味，因此選擇母親的故鄉臺灣作為兩人創業的起點。多才多藝的李英睿，擁有精巧的手藝，經常挑選適合的皮革製作特別的皮夾或是包包，透過妻子的引介在日本網路販售。

值得一提的是，他還花時間學習刺青技術，在取得師父的認證下，也採特約方式幫客戶量身訂做設計裝飾性的紋路。李英睿把刺青當成一種藝術創作，還將繪製的花紋當成作品放在自營的咖啡店中展示。

坐落在市區的咖啡店，是他們夫婦的創業基地，同時也是一個重要的門面。李英睿打算未來透過經營管理的理念，慢慢拓展自己的事業，特別是有了家庭和孩子以後，更覺得作為人夫與父親的責任重大，同時許給家人一個幸福的承諾，希望未來能在臺灣開創出屬於他和家人的一片天地。（新聞轉載自新住民全球新聞網）