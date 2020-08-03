【立院貪污案】李大維接任台灣總統府秘書長　蔡英文下重話：「升官發財，請走別路」

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統府秘書長蘇嘉全因姪子、民主進步黨立法委員蘇震清涉嫌貪污及個人近日爭議而在昨（2）日請辭，總統蔡英文今（3）日火速召開記者會，宣布由前國家安全會議秘書長、海峽基金會董事長李大維接任秘書長一職，也對執政團隊及黨內成員下重話「升官發財，請走別路。」

前現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明、陳唐山等人涉嫌收授前太流公司負責人李恆隆的賄賂，推動《公司法》第9條SOGO條款修法，並涉嫌以開公聽會的方式向經濟部等單位施壓；目前陳唐山交保候傳，其餘四人皆遭檢方聲押禁見，而檢調今日仍持續訊問相關涉案人員。

由於此次弊案涉及上千萬新台幣，且涉嫌收賄的立委遍及朝野各黨，因此外界格外關注，目前蘇震清及時代力量黨主席徐永明已分別遭到民進黨與時代力量停權，而中國國民黨也表示，若黨籍立委廖國棟與陳超明確定遭到羈押，則將寄出停權處分。

蔡英文今日下召開記者會發表相關談話，但並未接受媒體提問。她下重話提醒執政團隊及黨內成員「升官發財，請走別路」，並希望司法單位勿枉勿縱。

蔡英文表示，執政團隊的成員如果違法理應受到法律的制裁，但就算沒有違法，也不代表不會影響社會觀感、不會傷害人民對政治的信任，「我要請所有執政團隊的同仁，務必要深自警惕，以更高的標準來要求自己，也對自己的行為負責，切勿因為一時疏忽，砸掉人民對執政團隊的信任。」

蔡英文提及，有關這次《公司法》修法，相信大家也已經看到結果，即使有少數有心人企圖運作，也無法扭曲最後的法案。她強調，歷來重要法案，無論在立院或行政部門，執政團隊都有專業嚴謹的把關機制，國會黨團內部，會透過黨團會議廣泛討論，並與行政部門密切溝通協調，找出最符合國家整體利益的共識，不會受到少數人的左右。

而針對蘇嘉全昨日請辭秘書長一事，蔡英文表示，蘇嘉全「決定以辭職證明自己的清白」，她予以尊重，也理解他以辭職明志的決心。

蔡英文也宣布由李大維接任總統府秘書長，並提及李大維上任後的首要任務，即是負責協調前總統李登輝的治喪事宜。蔡英文提及，副總統賴清德將主持李登輝的治喪大員會議，其餘32位治喪大員則包括政府代表、李登輝的故舊、部屬，以及朝野各政黨與民間領袖。

強調李大維是她過去四年來「在國家政務上重要的工作夥伴」，蔡英文表示，將借重李大維在國際事務及政務的豐富經驗，特別是當全球疫情依然蔓延、地緣政治和經貿結構快速變動的此刻，「李秘書長將可以協助我，還有我們政府團隊，對這些挑戰，做最好的因應。」