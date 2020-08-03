現實中被打趴就在電影中站起來 ? 中國影劇吹「抗美援朝」風高調開拍戰狼新劇

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美中關係緊張，北京當局屢遭打擊，但是現實中怎麼趴下的，電影中就怎麼站起來。有消息人士指出，北京當局為紀念韓戰70週年，一改過去官方在影視上的禁忌，吹起「抗美援朝」風，籌拍相關電影，還找來「戰狼」吳京擔綱男主角。

香港《明報》報導，美中互關領事館後，兩國關係進入自1979年建交以來最低迷時刻。也許是在現實中被美國各項制裁打怕了，中國高層近期連連批准各項「抗美援朝」主題影片及電視劇，企圖透過「大內宣」為民眾增加信心。

報導指出，2020年時屆韓戰爆發70週年，北京當局決定透過影片「高調紀念」，其中電影「金剛川」邀請「戰狼」吳京擔綱男主角，還找來電影「老炮兒」、「八佰」的管虎擔任導演。

電影「金剛川」更獲得中國中央宣傳部掛牌備案，總投資金額高達4億人民幣。

吳京經紀人也證實吳京已經進入劇組進行拍攝，但因保密協議，不能透漏劇組情況。

報導提到，中國央視2001年便計劃斥資拍攝《抗美援朝》系列劇集，被外交系統以「影響美中」關係為由反對並擱置。

此後的韓戰結束的55、60週年，雖然部分解放軍將領皆表示希望公開播放關於《抗美援朝》的影片，皆被中央反對。

中國影劇界人士預估，本次中央大動作調整題材，要求「突出思想價值」，做好「科學規劃」等，青睞可鼓動民粹的「抗疫、抗戰及抗美援朝」等題材，預計將會要求其他娛樂、都市情感等主題影視調整，讓出排期。