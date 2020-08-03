【武漢肺炎個案足跡•時間軸】確診比利時工程師活動範圍含彰化台北、宜蘭台中　各地環保局清消完成

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心1日宣布，中部一名離岸風電產業比利時籍工程師，確診感染武漢肺炎(（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），這名個案 (案469) 為20多歲男性，入境台灣超過2個月，迄今沒有症狀，自費採檢而確診。

由於這名比利時男子，感染源不明。為求謹慎，指揮中心對比利時男子的疫調比照本土病例進行，所有接觸者不僅將檢驗PCR，也將同步檢驗抗體，釐清感染源。

中央流行疫情中心指揮官陳時中1日強調，為預防不明感染源，民眾除注意社交距離、勤洗手戴口罩，在電影院、補習班、電梯、娛樂場所、電影院、補習班、K書中心、KTV等密閉空間，務必記得要戴口罩。

指揮中心2日下午公布最新疫調進度，個案接觸者增至310人，全數採檢完畢，已知109人PCR陰性，201人檢驗中，預計3日起驗抗體。

台灣至今475例確診，其中7人死亡，隨著近期出現日本女學生、泰籍移工案以及比利時工程師感染源不明等案例，各界對於政府防疫政策疑慮再起，頻頻呼籲普篩或對入境者全面篩檢。

不過指揮中心專家張上淳今天(3日) 在一項論壇中表示，若邊境沒採檢會讓武漢肺炎疫情失守，台灣早該失守了。他也認為，應允許疫情處於可控範圍，而非一味追求「零確診」，才有機會適度開放經濟活動。

從比利時工程師疫調資料發現，他曾往返彰化、台中、台北、宜蘭等地，並到餐廳、健身館、酒吧、住宿旅館，也曾搭高鐵、計程車。

根據彰化縣衛生局提供的時間軸資料(如下圖) ，這名個案5月3日到17日在台北某旅館居家檢疫，5月21日到6月18日在彰化，接著6月19日到6月29日在台北，6月30日到7月31日在彰化，這段期間他曾出沒台北酒吧，並往返台北、宜蘭、台中，活動範圍還有住宿旅館、辦公室、健身館等場所。

圖/彰化縣衛生局提供

衛生局表示，個案推估潛伏期6月25日到7月8日，推估罹病期7月9日到29日，29日返國前自費採檢；主要接觸者包含職場工作人員、外籍人士（母國為主）、在台友人、活動場域接觸者(如上圖所示) 。

衛生局表示，這名確診個案沒有戴口罩習慣，停留彰化期間活動範圍包含職場、旅館、餐廳、健身館、酒吧等，合計共24場所、371名接觸者（不含外縣市），其中居家隔離49人、自主健康管理116人、感染風險評估中206人；主要交通工具為計程車、高鐵、轎車。

針對有媒體報導，武漢肺炎確診的比利時籍工程師居住旅館未消毒停業。中央社2日引述彰化衛生局指出，旅館每天都會消毒，加上工程師回旅館都在房間內，已要求旅館員工自我健康管理。

有媒體報導，該名比利時籍工程師曾投宿彰化縣某旅館，有民眾投訴抱怨旅館與衛生局未告知旅客或停業進行全館大消毒，櫃檯第一線接觸人員也持續上班未隔離，認為不顧顧客與員工權益。

彰化縣衛生局長葉彥伯回應

圖為彰化縣衛生局近日進行疫調作業。（彰化縣衛生局提供）中央社

葉彥伯2日指出，衛生局人員調查該名工程師的生活作息，確認工程師雖然住在旅館，但不會到餐廳吃早餐，也很少使用旅館的公共設施，回到旅館就在房間休息，旅館經常接待外國客人，每天也會消毒，因此不需要停業，衛生局人員到旅館疫調時，也提醒消毒工作可以再加強的地方。

葉彥伯說，和工程師接觸過的飯店人員，衛生局已要求自我健康管理，彰化匡列的371名接觸者，已有200多人完成篩檢工作，結果會陸續出爐。

葉彥伯指出，根據工程師的年紀、國外醫學期刊論文以及臨床治療經驗推算，染疫潛伏期在6月25日到7月8日，罹病期在7月9日到29日間；雖在彰化工作，但生活單純，密切接觸者較少。

台中市衛生局回應

由於個案曾涉足台中市兩家酒吧，台中市環保局1日晚上前往兩家酒吧展開外圍環境消毒作業。（台中市政府提供）中央社

另一方面由於個案曾涉足台中市兩家酒吧，台中市衛生局2日表示，兩家酒吧目前暫停營業進行室內消毒，而環保局1日晚間也展開外圍環境消毒。

衛生局指出，目前已掌握個案於台中時的接觸者40名，身分分別為職場同事31名、友人2名、酒吧員工7名，其中20名安排至集中檢疫所隔離，20名於住家採居家隔離。

衛生局表示，由於個案7月23日曾至台中市西區兩家酒吧消費，衛生局立刻通知業者消毒，業者目前暫停營業進行室內消毒；戶外部分，環保局1日晚也出動人員，前往店家附近周圍街道外圍消毒。

宜蘭縣政府衛生局回應

有關比利時籍工程師經確診為嚴重特殊傳染性肺炎個案，並曾到宜蘭旅遊一事，宜蘭縣政府衛生局2日發布新聞稿指出，於8月1日接獲中央通知的第一時間，即已進行相關調查及處理。

經查該個案分別於7月19日及26日與友人自行開車到宜蘭遊玩，宜蘭衛生局業已掌握相關地點及進行疫調和環境清潔消毒。由於該案所到地區均為同一區域，且都以戶外為主；接觸者僅短暫和該案接觸，且目前健康狀況無異常，因此疾病管制署並未匡列該縣接觸者須居家隔離，宜蘭衛生局也將列冊密切追蹤及持續監測接觸者的健康。

台北市政府防疫作為

針對比利時外籍工程師足跡曾到台北一事，台北市副市長黃珊珊2日在臉書po文指出，台北市已全數清消完成，該匡列的接觸者也都已居家隔離:

最近一位工程師確診，他已經入境幾個月了，要出境時才驗出陽性，這就是我們最擔心的不明原因確診，社區感染出現陰影。



經過疫調，他的足跡進入台北市的部分，已經全數清消完成，該匡列的接觸者也都已居家隔離，就像市長說的，我們不能阻止病毒傳播，但是可以在發現時一一消滅，一一隔離。

另根據風傳媒1日報導，台北市衛生局也證實，該個案6月中下旬確實曾赴北市，目前已先針對工作地的接觸者進行疫調，共匡列9人，其中2密切接觸者居家隔離中，另7人則是自主健康管理中；另外，該個案於台北的居住與工作地，均已進行消毒。