陳水扁北賓弔唁李登輝　留言「台灣民主之父精神長存」

前總統陳水扁3日至台北賓館弔唁逝世的前總統李登輝 前總統陳水扁3日至台北賓館弔唁逝世的前總統李登輝 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）前總統陳水扁今（3）日至台北賓館弔唁逝世的前總統李登輝，並留下「台灣民主之父精神長存」的字條；今日赴北賓追思李登輝的政治人物還有美國在台協會處長酈英傑、外交部長吳釗燮，以及前副總統蕭萬長等人。

台灣首位民選總統李登輝於7月30日晚間辭世，享耆壽98歲，總統府在8月1日至16日於台北賓館設置故李前總統緬懷追思會場供外界悼念，近期包括總統蔡英文、副總統賴清德等政府部門首長，以及日本駐台代表泉裕泰等駐台使節皆前來致意。

陳水扁今日北上弔唁李登輝，在兒子、民主進步黨高雄市議員陳致中的攙扶下杵著拐杖步入北賓追思會場，並留下「台灣民主之父精神長存」的字條緬懷李登輝。

陳水扁隨後接受媒體聯訪時表示，對於李登輝的逝世他感到非常難過、不捨，「儘管李前總統跟阿扁原屬不同的黨派，但是我們對台灣國家的認同跟有關台灣民主的鞏固跟深化，以及在捍衛台灣的國家主權、謀求全民的最高福祉，我們是沒有顏色之分的。」

「我們有過競爭、矛盾，但是我們有更多的契合跟共識」，陳水扁接著表示，「想到李前總統一生對台灣國家的付出跟貢獻，我們心存感激，更是非常敬佩，我們希望全體國人同胞能夠繼續走李前總統還沒有走完的民主大道，阿扁在有限的餘生也願意在李前總統在天之靈引導之下跟大家攜手努力。」

綜合媒體報導，陳致中表示，陳水扁北上弔唁李登輝的行程已在三天前通知台中監獄，也獲得同意，沒有違反相關規定；中監則表示正在了解中。

今日除了陳水扁之外，美國在台協會處長（American Institute in Taiwan）酈英傑及外交部長吳釗燮等人也赴北賓弔唁李前總統。

酈英傑（Brent Christensen）留下字條表示，「我代表美國在台協會向台灣人民針對李登輝總統的去世表達哀悼之意。深為自由的擁護者，李總統在台灣轉型成民主政府的過程中扮演了不可或缺的角色。李總統的勇氣與高瞻遠矚將會被長久緬懷。」

吳釗燮則寫下，「謝謝您帶給台灣民主自由，我心存感念，也以相同的心＃撐香港＃爭自由。」

前副總統蕭萬長則表示，「永懷您對台灣國家發展的貢獻。」

台北市長柯文哲則寫下，「台灣繼續前進。」