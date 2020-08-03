台北設計獎吸引過半國際好手參賽　循環經濟創新論壇8/26文華東方酒店登場

2019「臺北市長獎」由粉樂町奪得(圖/主辦單位) 2019「臺北市長獎」由粉樂町奪得(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)2020台北設計獎徵件共有來自72個國家及地區、高達5,508件作品參賽，徵件數再創歷史新高，其中國際設計師作品比例近7成、業界人士參賽比例亦超過5成，已於7月18日截止；北市府將於8月26日辦理「循環台北‧設計未來」國際論壇，持續讓「台北設計獎」在國際舞台上發光發熱。

「台北設計獎」今年已邁入第13屆，雖今年自新冠肺炎疫情爆發以來，全球均籠罩在疫情陰影下，人們的生活產生極大的衝擊與變化，但「台北設計獎」堅定秉持「Design for Adaptive City：為不斷提昇的城市而設計」之精神，持續辦理今年度競賽，並獲得世界設計組織（WDO）、國際設計社團組織（ico-D）及國際室內建築師設計師團體聯盟（IFI）等三大國際設計組織認證。

「台北設計獎」邀請到設計界各領域重量級專家，包括「工業設計類」仁寶集團創意中心陳禧冠設計長，「視覺傳達設計類」自由落體設計公司陳俊良董事長，及「公共空間設計類」財團法人台灣設計研究院張基義院長擔任三大類別召集人，透過專業、嚴謹的國際評審制度及流程評選傑出的設計作品。

今年「台北設計獎」為讓設計與消費者的需求更為融合，特別將跨類別特殊獎項中的「應用精進獎」提升為「專業應用精進獎」，獎金由原本的15萬元提高到24萬元，鼓勵已實際量產的作品，運用設計突破舊有框架，利用創新材料、簡化工序，精進強化應用以創造商品化價值。

同時，在新冠肺炎及極端氣候的衝擊下，人們更加關注如何珍惜地球資源並與環境共生，「循環經濟」已成為國際間共同關注的議題，因此，台北設計獎今年新設「循環設計獎」，鼓勵設計師以永續循環的思維將新科技與新創意導入產品製造，賦予產品新生命力，提高各種資源的使用效率，打造永續宜居的世界。

「循環台北‧設計未來」國際論壇邀請北歐設計顧問有限公司 Prof. Gideon Loewy創辦人、台灣樸門永續設計學會Peter Morehead創會理事長，以及小智研發共同創辦人暨執行長黃謙智(Arthur Huang)等，透過「以循環設計開啟明日新世界」、「與環境共生的循環設計」以及「帶動企業創新的循環設計」等面向探討循環設計的思維與實踐，將於8月26日於文華東方酒店文華廳舉辦。