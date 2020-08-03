台鐵郵輪式列車精選旅程玩遍台灣　台東日升之鄉迎接2021第一道曙光

台鐵自10月至12月推出郵輪式列車(圖/台鐵) 台鐵自10月至12月推出郵輪式列車(圖/台鐵)

(台灣英文新聞/旅遊組 台北綜合報導)台鐵推出郵輪式列車玩遍台灣，從10月至12月精選多達14趟好玩行程，包含於台東太麻里迎接2021年第一道曙光，孩童及敬老另享有優惠。

光暉十月鐵道遊，台鐵局今日發布新聞稿，將於10月至12月推出系列郵輪式列車行程，包含十月中秋假期及國慶假期保留席位，已規劃14趟次2天1夜(含以上)的精選行程。

此次行程將台東的「池上秋收稻穗藝術節」、採果DIY農家樂等特色行程安排於旅程中。另因時序入秋也安排戶外自然路線主題遊，規劃至杉林溪園區、阿里山、奧萬大踏青，並賞盡楓葉、落羽松為大地增添色彩的美景。並特別安排一趟迎接2021年第一道曙光的跨年行程，讓你成為超熱血的追日達人。

除了豐富遊程外，特色小站跟鐵道體驗當然也不可少，南迴線上多良段高架鐵路，在今年五月底正式開通，瞭望壯闊海景，列車彷彿漂浮於海上一般，也成為旅人、鐵道迷必訪重點之一。郵輪式列車透過慢行的方式，帶您感受最獨特的感官體驗。

隨著國內疫情趨緩，啟動防疫樂活運動，鼓勵民眾外出旅遊，所以郵輪式列車之鐵道遊程多以戶外自然居多，行程中列車內亦提供測量體溫、酒精消毒、洗手乳，提醒旅客請勤洗手做好個人衛生。領隊配戴口罩(個人可自行斟酌防疫新生活之規定配戴)，讓旅客能健康、安心旅遊。

郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾是一項省心又優質的選擇。

每趟行程售票日期皆已陸續開賣，相關行程將陸續於台鐵局網站公告，請參閱台鐵局網頁或洽協力廠商易遊網旅行社或撥打客服專線：02-25014047查詢。

先一起來看看10月的行程吧!



(圖/台鐵)



(圖/台鐵)