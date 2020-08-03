〈時評〉如何防治秋冬後的「第二波」病毒攻擊？

武漢病毒肆虐全球，已造成逾1800萬人確診，68萬人死亡，累積平均死亡率大約3.5%。現在很多傳言說，秋冬後，可能會有「第二波」，可是什麼是第二波，如何定義？還沒有看到有人說清楚。在討論這個問題之前，我們應把「第一波」到目前為止，有個準總結。

首先，病毒怎麼來的？答案很明顯，從中國來，最可能是武漢病毒實驗室，但不排除有其他的中共軍方實驗室也有可能參與其中。從多方已知的資訊綜合得到的可信過程是，中共的研究人員，到荒山野外的山洞抓蝙蝠，並從其身上取得不曾見過的「自然產生冠狀病毒」帶回實驗室保存並且培養，有可能有某一個中共實驗室，將不同來源來的冠狀病毒以共同感染(co-infection)的方式，用人類細胞(human cell line)來讓不同來源的冠狀病毒產生重組(recombination)，就在這種嘗試與錯誤(trial and error) 的實驗過程，「隨機產生武漢病毒」(covid-19)，但也有可能是某一個中共的實驗室，是故意將一些可增加功能(gain of function)的RNA段落加入新獲得的野生冠狀病毒，「人工產生武漢病毒」(covid-19)。

不論是來自然或實驗室隨機與人工故意，最後實驗室都失控(mishandling)，造成21世紀大瘟疫。

大多數的科學家不接受自然產生這個可能性，原因是到今天為止，武漢病毒(covid-19) 找不到自然的動物宿主(natural animal reservoir)。如同每年都要來報到的流感，來自北方的雁鴉就是宿主，我們只要緊盯著它們，這個流感病毒的變異，我們都可以掌握，也因此備製疫苗不成問題。可是過去也發生在中國的SARS病毒，其實是否有真正的動物宿主，還是存在著疑問。麝香貓(civet)或穿山甲(pangolin)都被「定罪」過，是不是被「甩鍋」的？因為SARS流行病只來了一次，所以沒人深入追兇，就此結案了，就連製造出來的疫苗都沒有人要理會。這種只來一次就絕跡的疫病，比較會被懷疑是實驗室搞出來的。

現在武漢病毒(covid-19)又是找不到自然動物宿主，有部分的文章想「甩鍋」給穿山甲，看來沒有說服力，大體的故事是說，「從前有個蝙蝠….身上有病毒(covid-19?)…後來傳給穿山甲經過變異就成了武漢病毒(covid-19)」，不論故事怎麼編，就是拿不出一隻動物身上有武漢病毒(covid-19)。

為什麼這個動物宿主的議題，這麼重要，原因就是「第二波」，要如何才能發動?以流感為例，每年都來一波到現在已經來了上百波了，因為動物宿主明確。病毒在雁鴉的腸道內，每年產生變異，所以每一波來的流感都有不同的基因排序組成。現在武漢病毒(covid-19)，沒有動物宿主，新的變異RNA，要從哪兒來？有的專家主張，有些人可能已變成「動物宿主」，而且第一波的病毒已經突變過，這個說法主要關切的是，是不是有被感染者已變成了慢性帶原者(chronic carrier)，就好像病毒性肝炎有慢性帶原者一樣，這是有疑問的說法。最近有所謂的無症狀者身上有IgG，也有弱陽性的病毒，可是看來都不具傳染力，哪來第二波？不論是日本女孩或比利時青年，還有澳洲中提琴家，他們可以算是「宿主」嗎？恐怕還要爭論一下。

文章一開頭，為何要強調全球累積死亡率3.5%？記得吧，過去幾個月，平均死亡率原來高達8%，現在確診數雖然增加很多，但是重症與致死狀況卻一直減少。最近一個月的死亡率，應是在1%上下，可以預知未來的死亡率會更低。也就是「流感化」的趨勢明顯，有人認為這是因為預防與藥物及照顧的技術提升了，這當然有功勞，但不要忽略更重要的病毒自身的突變過程經過天擇(nature selection)，也減毒(attenuation)了，也許感染力可能增強，但是毒性大減。這符合生物「自私的基因」(selfish gene)作用，也就是病毒如果太強，太容易致命，它自己也完結得快，因為被感染的人都被害死了，所以自然變異過程，會選擇出致病力弱但較容易傳播的病毒活下來，這個過程在臨床上看到的是減毒化(attenuated)。

台灣的防疫戰略是以阻隔太強的病毒太早進入台灣，決戰境外的戰法，目的在捱過病毒的多代變異減毒化的時期，這從死亡率可以得到印証。如果全球的新確診者死亡率都低到與一般流感差不多，那麼現在的台灣封鎖是否應改改方式?

所謂「第二波」確有一種可能性，就是秋冬到的時候，帶著新一代的流感病毒的雁鴉南飛，全球開始進入流感流行期，要小心的是武漢病毒(covid-19)是個會與其他病原體(pathogens)一起攻擊人類的搭便車者(hitchhiker)，就又活躍起來了。也就是流感確診者有可能身上也有武漢病毒(covid-19)，這樣的病人大都會被計入武漢病毒(covid-19)，而不是流感，因為名氣大不同。但是這是武漢病毒(covid-19)第二波嗎？恐怕比較像是第1.5波吧？

重點來了，怎麼辦？答案是，今年十月起，一定要去打流感疫苗。有了擋住流感的抗體IgG，武漢病毒(covid-19)就沒有「車子」可以搭。希望今年台灣政府可以擴大抒困，購買多一點的疫苗，讓全民都可以打免費疫苗，而且增加施打的地點，快速完成全民接種，防止「第二波」抗毒基礎工程。