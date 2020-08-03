拓展國際視野再升級 台灣移民署實習生機場巡禮

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）武漢肺炎疫情衝擊全球，機場在出入境防疫把關扮演重要角色，移民署高雄市第二服務站帶領來自文藻外語大學、輔英科技大學及國立金門大學7位實習生，也是該站得力的移民青年大使，來場「高雄小港機場巡禮見習日」，體驗及學習機場移民官工作內容及服務態度的軟實力！

移民署高雄市第二服務站，與一般民眾不同的是，移民青年大使這次不帶護照及登機箱，他們背起書包、手拿筆記本，認真記錄鮮為人知的「移民官工作秘辛」！機場巡禮內容詳細介紹證照查驗區域旅客動線安排、機場管制換證程序及體驗自動通關快速與便捷，同時透過簡報及走動式教學體驗，刷新實習生對於機場移民官不同的認知。

來自國立金門大學的陳同學，對於這次移民署安排的機場見習感到很新鮮，與平常在高雄市第二服務站實習內容相當不一樣，雖然都是第一線服務民眾，但在機場除了有熱誠的服務精神外，更需要敏銳的觀察力才能守護國境大門，落實真正的阻絕不法於境外。

移民署高雄市第二服務站表示，服務站平常除了受理民眾的申請案件外，更多時候需要有溫度的協助新住民適應在臺生活，讓他們能安居樂業適應臺灣社會。

高雄市第二服務站主任陳盈智表示，這次透過服務站及高雄機場國境事務隊的合作，讓實習更加多元，不只學習服務站的業務，也體驗機場的工作環境及內容，幫助學生到公部門實習的經驗值「再升級」，同時也拓展年輕學子們的國際視野，未來畢業後，將實習所見所聞運用在工作職場，為臺灣注入更多新生代的力量。