〈財經主筆室〉股市老手心驚驚 資金熱捧的護國神山台積電是「類美股」

台股在史上最大資金熱潮匯集下，不僅僅指數在7月創下史上30年來歷史新高外，市場成交量、市值等均同步刷新紀錄，股價不斷向上攀升，代表著台灣經濟發展表現優異，讓投資人信心十足，應該算是對執政者的一種肯定。但股市創新高，看在股市老手眼裡可是心驚驚，心中不免質疑，台灣經濟真的是如此讓人放心嗎？也擔心這波資金熱潮過後，外資賺飽飽撤出，恐有「淘空台股」之疑慮，果真如此，最後苦的還是台灣人民。

台積電這座「護國神山」儼然是這波台股大漲最大功臣，最主要是台積電最近利多不斷，尤其外資不斷釋出看好英特爾大單挹注，對台積電調升目標價動作不斷，包括Aletheia資本、麥格理和野村證券等外資機構，不約而同升評大喊買進權王，其中以Aletheia喊出目標價550元最高，麥格理、野村等外資也分別喊出上看530元、450元的價位。

不負眾望的台積電股價從6月底每股313元，上漲至7月28日最高每股435元，僅僅2個月漲幅高達38.97%，不僅讓台積電在股價、漲幅及市值均創下歷史紀錄外，台積電在美的ADR上周一(27日)每股已達83.25美元，市值衝至3,832億美元(市值超過11兆新台幣)，已超過VISA的3,792億美元，躋身全球市值第十大股票。

外資從今年6月轉賣為買後，單單6月份買超台積電13萬9,218張，7月份買超張數達10萬7,446張，合計2個月買超台積電共24萬6,664張，若是以台積電7月31日收盤價每股425.5元計算，僅僅2個月 買超的金額目前市值高達1,060億元，而台積電也絕對是台股多頭指標，以上周五(31日)單日交易為例，僅僅台積電一檔股票成交金額就達211億元，台股當天成交總金額2,084億元，單單台積電一檔股票就佔整個市場一成以上交易量，台積電熱度由此可想而知。

台積電為何會如此受到外資的青睞呢？除了業績利多支撐外，最主要就是台積電就如同是美國公司沒兩樣，除了台積電在美國有ADR掛牌，美國人熟悉度較高外，台積電外資持股高達76%以上，也就是有近8成是外資持有，尤其是美國基金持股者佔多數，就連台積電公司目前董事長劉德音，在公司揭露的年報上明確記載著國籍就是美國籍，很多美國人都會誤以為台積電是家美國公司。

台灣股市漲了將近2個月，很多股票漲得有點離譜！台灣經濟真的有這麼好嗎？許多市場老手就指出，台股這波熱錢引發的資金行情，導因就是美國政府為了救疫情大舉印製高達4兆元美鈔，如果全部留在美國勢必造成通貨膨脹，結果美國政府將錢以低率方式貸給各基金公司，任由他們把大把美金拿到匯率自由化國家大炒股票，甚至成為這些公司大股東，像台積電這種業績佳、外資持股多的公司就是最佳標的，等這些基金公司把錢賺飽了再匯回美國，連本帶利的還給政府。

台灣股市創新高真的是基本面利多造成的嗎？尤其如今全球疫情仍然相當緊張，各國經濟都呈現大幅衰退之際，台股大漲的確令人心驚且不安？追根究底就是熱錢所造成的假象，但政府似乎還在與外資聯手上演這場爛戲，不僅國安基金在股市創新高後堅持不退場，還計劃將當沖降稅措施延長，免得影響市場成交量，政府這種美化經濟的假象，當外資賺飽飽淘空台灣後退場時，台灣股民真的會苦哈哈。