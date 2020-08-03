台灣文學獎創作獎入圍名單出爐！創作能量歷年之最　8/29頒獎典禮揭曉大獎得主

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)臺灣文學獎創作獎入圍名單揭曉，今年臺語文學的競爭相對激烈，
由國立臺灣文學館主辦的臺灣文學獎創作獎，2020年起，
呼應國家語言法的落實，推廣母語是社會共識，
臺語、客語、原住民華語文學與劇本四項決選會議，
蘇碩斌表示，此次多元語群與多種文類於同一年度全數辦理，
入圍名單
l 劇本創作獎
徐瑋佑《竹蜻蜓》
馮勃棣《蘑菇》
張敦智《沈默是今Cut Out》
l 客語文學創作獎
新詩
林益彰〈紅紅个瀰濃–敬文人鍾理和〉
傅素春〈無･在〉
胡親仁〈三十七禮拜个徽章〉
王興寶〈放生桃花源〉
散文
鄧榮坤〈兩分地〉
小說
張㨗明〈1945.問仙〉
林彭榮〈啞伯个田〉
葉國居〈撞走〉
曾俊鑾〈馬仔山下个秘密〉
劉玉蕉〈阿滿〉
l 臺語文學創作獎
新詩
陳俐雯〈夢，停跤〉
杜信龍〈你留佇桌仔頂的紙條仔〉
散文
林連鍠〈望後冬〉
小說
王永成〈阿猴〉
陳正雄〈毋-捌--ê〉
l 原住民華語文學創作獎 入圍名單
新詩
黃璽〈颱風後的明隧道〉
邱立仁〈有光的地方〉
游悅聲〈Tmmyan〉
散文
潘貞蕙〈背著星夜行走〉
程廷〈家的流速，回家或離家的沒語季〉
游以德〈教會我的事〉
小說
陳宏志〈Puniq Utux〉
劉柳書琴〈高高在下〉
潘鎮宇〈瑪沙給〉