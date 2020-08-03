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台灣文學獎創作獎入圍名單出爐！創作能量歷年之最　8/29頒獎典禮揭曉大獎得主

臺灣文學獎創作獎入圍名單揭曉，今年臺語文學的競爭相對激烈，共有52篇作品參賽，客語文學、原住民華語文學與劇本三種，各有22篇作品角逐獎項，各種創作均比往年增加更多投稿者。

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/03 11:04
台灣文學獎創作獎入圍名單出爐！(圖/台文館)

台灣文學獎創作獎入圍名單出爐！(圖/台文館)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)臺灣文學獎創作獎入圍名單揭曉，今年臺語文學的競爭相對激烈，共有52篇作品參賽，客語文學、原住民華語文學與劇本三種，各有22篇作品角逐獎項，各種創作均比往年增加更多投稿者。

由國立臺灣文學館主辦的臺灣文學獎創作獎，2020年起，首次擴增獎項，於同一年度徵選劇本以及客語、臺語、原住民華語創作的小說、散文、新詩，今年共有 118件作品參賽，最終得獎名單將於8月29日舉辦的2020臺灣文學獎創作獎贈獎典禮揭曉。

呼應國家語言法的落實，推廣母語是社會共識，而文學創作也是語言政策的實踐。臺文館辦理劇本創作徵獎已有14年、母語文學的徵選也有13年，多年的徵獎推廣與努力，劇本、客語、臺語及原住民華語文學的創作都維持一個可預期的質量，因此，今年一改過去輪辦的情形，特別讓各語群和文類一次同台競逐。

臺語、客語、原住民華語文學與劇本四項決選會議，均由臺文館長蘇碩斌親自召集。劇本類獎項的評審涵蓋劇場實務界、學術界及創作者，希望透過不同背景的文本閱讀分析，評選出更切合產業的優質劇本。臺語、客語與原住民華語這三類母語創作的評選會議，亦邀請了母語專家學者及創作者與評，希冀提供更多元與審慎的角度。

蘇碩斌表示，此次多元語群與多種文類於同一年度全數辦理，執行過程深具挑戰。8月29日（六）下午，邀請文學愛好者一起至臺文館演講廳參與贈獎典禮，給得獎者禮讚，更希望有更多人投入臺灣文學創作，一起為提升劇本與各母語文學創作的質與量而努力。

入圍名單

l 劇本創作獎
徐瑋佑《竹蜻蜓》
馮勃棣《蘑菇》
張敦智《沈默是今Cut Out》

l 客語文學創作獎
新詩
林益彰〈紅紅个瀰濃–敬文人鍾理和〉
傅素春〈無･在〉
胡親仁〈三十七禮拜个徽章〉
王興寶〈放生桃花源〉

散文
鄧榮坤〈兩分地〉

小說
張㨗明〈1945.問仙〉
林彭榮〈啞伯个田〉
葉國居〈撞走〉
曾俊鑾〈馬仔山下个秘密〉
劉玉蕉〈阿滿〉

l 臺語文學創作獎
新詩
陳俐雯〈夢，停跤〉

杜信龍〈你留佇桌仔頂的紙條仔〉

散文
林連鍠〈望後冬〉

小說
王永成〈阿猴〉
陳正雄〈毋-捌--ê〉

l 原住民華語文學創作獎 入圍名單
新詩
黃璽〈颱風後的明隧道〉
邱立仁〈有光的地方〉
游悅聲〈Tmmyan〉

散文
潘貞蕙〈背著星夜行走〉
程廷〈家的流速，回家或離家的沒語季〉
游以德〈教會我的事〉

小說
陳宏志〈Puniq Utux〉
劉柳書琴〈高高在下〉
潘鎮宇〈瑪沙給〉
台灣文學獎

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